La Giunta Comunale di Fasano ha compiuto un passo significativo verso il futuro della mobilità sostenibile, con il progetto esecutivo per il “Completamento del percorso ciclopedonale sulla costa sud di Torre Canne”. Questa iniziativa conferma la chiara volontà dell’Amministrazione di promuovere stili di vita più sani e un ambiente più pulito per tutti i cittadini e i visitatori.

«Un’altra buona notizia, un nuovo finanziamento che ripaga amministratori e uffici per il grande impegno e lavoro svolti – spiega il sindaco Francesco Zaccaria -. Si tratta di un’opera fondamentale non solo per gli spostamenti quotidiani dei residenti e dei turisti, ma anche per favorire il cicloturismo e la fruizione sostenibile delle bellezze naturali del nostro litorale che a breve si arricchiranno di un’altra opera importantissima, la ciclopedonale Monopoli Fasano lunga più di 20 chilometri che trova in questo finanziamento la naturale prosecuzione. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, quindi mi sembra doveroso ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino, il dirigente del settore Lavori Pubblici Rosa Belfiore, e tutti i tecnici progettisti comunali che hanno partecipato alla redazione del progetto».

«Un altro bellissimo tratto del nostro litorale sarà messo in sicurezza per pedoni e ciclisti – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino –. La ciclopedonale nella zona Sud di Torre Canne che la nostra Amministrazione è riuscita a farsi finanziare dalla Regione Puglia, incentiverà l’uso della bicicletta in alternativa all’auto, favorendo così il decongestionamento del traffico con un mezzo di trasporto urbano efficiente perché veloce, economico e rispettoso dell’ambiente. Un’opera tanto attesa dagli operatori turistici quanto dai residenti, segno tangibile di quanto sia grande il nostro impegno per migliorare un territorio dallo straordinario valore naturalistico ed oggi sempre più ricco di infrastrutture e servizi».

Il progetto, del valore di €750.000,00, già approvato e finanziato dalla Regione Puglia, si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo e valorizzazione del territorio, mirando a estendere e completare la già esistente rete di percorsi ciclopedonali. In particolare, quest’opera rappresenta il tratto finale della Ciclovia Adriatica Pugliese nel comune di Fasano, un segmento cruciale dell’itinerario nazionale n. 6 della rete ciclabile Bicitalia, che collega Trieste a Santa Maria di Leuca.

L’intervento è stato candidato nell’ambito dell’Avviso Pubblico del PR Puglia 2021-2027, Priorità III “Mobilità urbana sostenibile”, Azione 3.1 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” Sub Azione 3.1.2 “Promuovere le infrastrutture ed i servizi di mobilità dolce ciclopedonale a scala urbana e suburbana”. L’obiettivo principale è incentivare l’uso della bicicletta e la mobilità pedonale, contribuendo a ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento, e migliorando la sicurezza stradale e l’efficienza della viabilità.

Questo nuovo tratto ciclopedonale, lungo circa 700 metri, che completa quella già in fase di realizzazione, collegherà Lido Fiume Piccolo al Villaggio turistico Le Dune, in prossimità della zona naturalistica a sud di Torre Canne. Si tratta di un’opera fondamentale non solo per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola, ma anche per favorire il cicloturismo e la fruizione sostenibile delle bellezze naturali del nostro litorale.

Ufficio Stampa

Città di Fasano