Alcune vicende assumono a volte delle sfumature davvero paradossali: Il riferimento è rivolto ad alcuni avversari politici, che durante gli anni del loro governo cittadino, hanno incantato e probabilmente anche “illuso” l’opinione pubblica con slogan convinti e rendering grafici sicuramente ben realizzati.

Hanno raccontato di essere artefici di una trasformazione massiccia della Città grazie alla loro visione futuristica che però non appena ha dovuto fare i conti con la realtà si è dovuta scontrare con tutta una serie di criticità, leggerezze ed errori che hanno drasticamente complicato gli iter procedurali e disatteso le tante promesse.

Molti di quei rendering nascondevano tanti, troppi problemi.

L’ amministrazione Marchionna, in discontinuità con l’illusionismo pregresso, ha fin da subito voluto agire rispondendo alle esigenze dei cittadini e della Città con un lavoro determinato, a volte anche silenzioso, ma sicuramente basato sui fatti e non sulle favole.

Questa maggioranza oggi non vuole fare campagna elettorale, ha già vinto e ha già avuto un mandato preciso dai cittadini: amministrare al meglio con tutti i mezzi necessari affinche’ sia garantito un futuro migliore del passato.

FDI non è abituato a mistificare la realtà e preferisce lasciare questa pratica ad altri, a chi detiene un bagaglio esperienziale importante in questo senso, come ad esempio il PD , che non perde occasione nel confezionare vere e proprie bufale utili solo ad alimentare una sorta di terrorismo psicologico nei confronti della comunità locale, che meriterebbe invece il massimo rispetto e sopra tutto lealtà e trasparenza.

Per questo motivo il Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica Massimiliano Oggiano, su delega del Sindaco con il quale detiene da sempre un solido rapporto di fiducia e collaborazione oltre che di rispetto, ha in questi mesi approfondito e affrontato le criticità, irrisolte dai suoi predecessori, portando a casa importanti risultati per la realizzazione di alcuni progetti fondamentali per la Città.

Si vuole pertanto cogliere l’occasione per invitare gli avversari politici a non strumentalizzare la situazione e ad accettare i risultati ottenuti senza rancore, d’altronde a beneficiare sarà Brindisi, e quest’ultima dovrebbe essere tutelata da tutti, a prescindere dai colori politici, dai personalismi o ancor peggio dal rammarico di non aver vinto le ultime elezioni o addirittura da vecchie ruggini di palazzo.

Pertanto, per ennesima chiarezza: i progetti del parcheggio nell’area RFI di via Tor Pisana,

la Zona 30 e le rotatorie di Materdomini, l’allargamento del sottovia di via Materdomini non sono de finanziati e comunque non lo sarebbero mai stati.

Nell’ ultimo incontro con il Ministro Fitto si sono chiarite le motivazioni di alcune dinamiche, mirate a salvaguardare la realizzazione di opere come le suddette.

Nello specifico molti progetti (non quelli di Brindisi) non potevano restare nel Piano perché, visti i tempi ristretti, sarebbe stato impossibile rendicontarli o, peggio ancora, in alcuni casi sarebbero stati considerati dalla Commissione Europea non ammissibili.

Questo avrebbe comportato un intervento della stessa Commissione Ue con un taglio della quota parte delle rate.

Nel frattempo, il Governo ha assicurato che quei progetti sarebbero stati, comunque, realizzati e così e’ stato fatto!

Li hanno spostati fuori dal PNRR, con una decisione lungimirante e utile sia per i beneficiari dei finanziamenti ma anche per l’avanzamento complessivo del programma.

Vale a dire che sono state liberate risorse per oltre 12 miliardi di euro che sono andate in buona misura alle imprese e quindi oggi si può tranquillamente affermare che l’intero ammontare dei progetti ha trovato una copertura, mantenendo fede agli impegni.

Quindi, con serenità, possiamo prendere atto che nessun progetto incluso nel PNRR è stato de finanziato, e che il Governo ha garantito per tutti la copertura finanziaria.

Stiano tranquilli quelli del PD, che l’amministrazione Marchionna gode di ottima salute ed è solo all’inizio del suo mandato.

Il Commissario cittadino

Cesare MEVOLI

Il gruppo consiliare

Lucia VANTAGGIATO

Mario BORROMEO

Raffaele DE MARIA

Jacopo STICCHI