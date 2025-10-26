VALTUR BRINDISI-UNIEURO FORLÌ: 79-84 (14-19, 32-34, 49-48, 79-84)

VALTUR BRINDISI: Copeland 23 (3/5, 5/14, 1 r.), Cinciarini 6 (3/4, 0/3, 2 r.), Miani 3 (0/4, 1/2, 2 r.), Mouaha 14 (3/6, 2/5, 9 r.), Vildera 12 (6/11, 7 r.), Fantoma, Esposito 5 (1/2, 5 r.), Radonjic 14 (2/4, 3/5, 7 r.), Maspero, Wojciechowski 2 (1/1), Valente ne. Coach: Bucchi.

UNIEURO FORLÌ: Harper 20 (7/13, 2/5, 5 r.), Pepe 10 (1/3, 1/5, 3 r.), Masciadri 13 (2/2, 3/5, 2 r.), Pinza 5 (1/4, 1/1, 1 r.), Del Chiaro 7 (2/3, 1/2, 6 r.), Gaspardo 16 (5/8, 2/3, 6 r.), Gazzotti ne, Aradori 13 (2/4, 1/6, 5 r.), Tavernelli ne, Berluti. Coach: Martino.

ARBITRI: Salustri – Wassermann – Yang Yao.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 8/14, Forlì 11/12. Perc. tiro: Brindisi 40/66 (11/29 da tre, ro 12, rd 29), Forlì 31/64 (11/27 da tre, ro 5, rd 26).

Si interrompe la striscia positiva della Valtur Brindisi, sconfitta al PalaPentassuglia per la prima volta in stagione per mano di una incerottata ma volitiva e gagliarda Unieuro Forlì, corsara nel finale e più lucida a indirizzare la partita sui propri binari. Si illudono i biancoazzurri in un terzo quarto a tutta spinta, in vantaggio di nove punti, rimontati dall’ispirata squadra ospite al tiro dalla distanza. Prossimo match, turno infrasettimanale di martedì sera sul campo della Scaligera Verona. Palla a due alle ore 20:30.

Starting five usuale per coach Piero Bucchi: Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera ma i primi punti dell’incontro sono a firma dell’ex di turno, Raphael Gaspardo. Brindisi fa fatica a prendere le misure al tiro (6/16) e ne approfittano gli ospiti per iniziare il match con il piede giusto sui due lati del campo (14-19 al 10’). Valtur reagisce con l’energia e l’ispirazione di Mouaha, a segno con 7 punti consecutivi, ed i primi punti di Wojciechowski e Miani al loro ingresso in partita (30-30 al 16’). Copeland commette il terzo fallo personale e coach Bucchi è costretto a richiamarlo anzitempo in panchina ruotando tutti gli uomini a propria disposizione. Brindisi sciupa diverse occasioni per mettere la testa avanti (3/13 da tre all’intervallo) ed è Aradori a timbrare il tabellino personale a fine secondo quarto per il vantaggio ospite 32-34. Al rientro in campo Brindisi prova a graffiare il match con un super parziale di 14-3 ispirato dalla coppia Cinciarini-Vildera, letali nel gioco a due tagliando a fette la difesa forlivese (46-37 al 25’). La tripla dall’angolo di Masciadri sblocca la Unieuro nel momento più difficile del match, dando vita ad un contro break di 0-11 che cambia nuovamente l’inerzia del match per il vantaggio ospite. La tripla allo scadere di capitan Radonjic permette alla Valtur di chiudere avanti il terzo quarto sul 49-48. Si accende all’improvviso la sfida con le due squadre a trovare il fondo della retina dalla distanza: a Zach Copeland, autore di tre triple consecutive nel primo minuto del quarto periodo, risponde colpo su colpo Forlì in sequenza con Pepe, Gaspardo e Masciadri (parità a quota 61 al 34’). Coach Bucchi abbassa il quintetto schierando Esposito da numero cinque per allargare quanto più possibile il campo, analogamente a quanto avvenuto nel finale dell’ultima partita a Milano (tripla di Radonjic del 71-68 al 38’). Harper realizza sei punti di fila spalle a canestro ma è la tripla del 74-77 di Masciadri a sparigliare le carte a 40” dal termine. Mouaha, Pepe e Copeland fanno 1/2 dalla lunetta nel finale e il doppio fallo tecnico chiamato prima alla panchina biancoazzurra e poi a Mouaha sanciscono il finale e la vittoria Forlì.

