Forum sull’Osteoporosi: a Brindisi un incontro per promuovere prevenzione e consapevolezza

Brindisi, 31 ottobre 2025 – ore 16.00, Sala Conferenze Hotel Internazionale

Il Soroptimist International Club di Brindisi promuove un Forum dedicato all’Osteoporosi, dal titolo “Affinché la fragilità non si trasformi in disabilità”, nell’ambito del progetto nazionale “CurarSI”. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, mira a diffondere la conoscenza di una malattia spesso silente ma dalle conseguenze fisiche e sociali rilevanti, favorendo una cultura della prevenzione e della cura consapevole.

Dopo i saluti della presidente del Club, dott.ssa Anna Maria Casaburi, interverranno il dott. Paolo Di Giuseppe, direttore della UOSD Reumatologia della ASL Brindisi, la dott.ssa Antonella Celano, presidente nazionale dell’Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare, e la dott.ssa Loredana Latartara, docente di Scienze riabilitative presso il Corso di Laurea in Fisioterapia di Brindisi, che ha coinvolto gli studenti in un progetto di divulgazione scientifica rivolto alla comunità.

A introdurre e moderare il confronto saranno la dott.ssa Gabriella Chionna, referente del progetto CurarSI per il Soroptimist Club di Brindisi, e la dott.ssa Emanuela Ciracì, presidente dell’Associazione Donne Medico – Sezione di Brindisi.

Il Forum rappresenta un’occasione di dialogo e sensibilizzazione su prevenzione, diagnosi e trattamento dell’osteoporosi, una delle patologie ossee più diffuse, in particolare tra le donne.

L’obiettivo dell’incontro è rafforzare la consapevolezza sull’importanza di stili di vita sani e corretti, insieme all’attenzione agli aspetti medici e riabilitativi fondamentali per la salute delle ossa e il benessere complessivo della persona.