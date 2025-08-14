Uno brindisino di nascita, l’altro d’adozione. Matteo Spagnolo e Darius Thompson: due storie diverse, un’unica destinazione. La maglia Azzurra, quella che profuma di orgoglio, ambizione e al tempo stesso di mare Adriatico, di “polpette e brascioli”, di “riso, patani e cozze.” A EuroBasket ci andiamo con due brindisini pronti a darsi manforte… e allora, per dirla con il nostro slang: forza compà!

Matteo Spagnolo, classe 2003, è il fiore all’occhiello della nostra “bottega cestistica”. Nato e cresciuto a Brindisi, ha imparato a palleggiare prima ancora di leggere e scrivere. Dall’Aurora alla Mens Sana Mesagne, poi la Stella Azzurra Roma e l’esordio in Serie B a 14 anni, roba che nei racconti da bar ti dicono: “Ma questo è un fenomeno!” Da lì il Real Madrid, l’EuroLeague con l’Alba Berlino e la chiamata al Draft NBA 2022 (pick n. 50, Minnesota Timberwolves, poi diritti ceduti agli Spurs). Tecnico, elegante, sempre pronto a trovare la soluzione giusta in campo, e fuori sembra uno qualunque… finché non prende la mira da tre e ti ricorda che è un talento vero.

Dall’altra parte, il “brindisino d’adozione”: Darius Thompson. Nato in Tennessee nel 1995, giramondo doc tra Olanda, Turchia, Russia e Spagna, nel 2020 arriva a Brindisi e qui trova due cose che non si dimenticano: il canestro e Chiara, brindisina doc che diventerà sua moglie. Playmaker di razza, visione da GPS, calma da marinaio sul porto: lui parla poco, lascia che i numeri raccontino tutto. E quando serve… bam! Assist millimetrico.

Metti insieme il talento fresco di Spagnolo e l’esperienza di Thompson e hai un cocktail perfetto: uno segna, l’altro orchestra, e tra un’occhiata e un cenno ti capisci senza parlare. Due compà di Brindisi che portano la città in Azzurro, tra uno scherzo, una pacca sulla spalla e il grido “forza compà!”, che diventa quasi un’immagine viva della colonna romana e del lungomare, dai vicoli alle piazze, in un unico cuore biancoazzurro.

Dal 27 agosto al 14 settembre l’EuroBasket 2025 sarà una battaglia vera. Quando Spagnolo e Thompson guideranno l’Italia, ci sarà un solo grido che unisce vicoli, lungomare e social: FORZA COMPÀ!

Oggi il basket non si gioca solo sul parquet, ma anche sui social. Ogni canestro diventa un reel, ogni assist una story… e l’hashtag, rigorosamente in salsa brindisina, è pronto per diventare virale: #forzacompà.