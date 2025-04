Francavilla Fontana si prepara ad accogliere ad agosto la mostra “Barocco e Neobarocco: da Rubens a Fontana”. Dopo la presentazione alla BIT di Milano, nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha approvato la richiesta di patrocinio del progetto espositivo nell’ambito del protocollo d’intesa “Puglia Walking Art”.

“L’ingresso della nostra Città nel circuito di Puglia Walking Art – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è una tappa fondamentale lungo un percorso di consapevolezza del nostro patrimonio culturale che abbiamo avviato in questi anni. Castello Imperiali è un luogo assolutamente adeguato ad accogliere questo grande appuntamento culturale, che confidiamo porti a Francavilla Fontana tanti visitatori, per il bene anche dell’economia locale”.

La mostra, curata da Pierluigi Carofano e organizzata da Micexperience Rete d’Imprese, offrirà un viaggio nel mondo dell’arte barocca con le opere originali dalle origini sino alle ripercussioni di questo stile sull’arte del Novecento.

“La mostra Barocco e Neobarocco – prosegue l’Assessora al Patrimonio Eleonora Marinelli – metterà sotto i riflettori la bellezza del nostro Castello e ci consentirà parallelamente di aumentare il numero di visitatori del museo cittadino che proprio qui ha la sua sede. È un passo importante per la valorizzazione del territorio e per attrarre nuovi investimenti sul nostro patrimonio.”

In questa fase l’Amministrazione Comunale è al lavoro con Micexperience Rete d’Imprese nella definizione dei prestiti delle opere che costituiranno il percorso espositivo.

“Questo appuntamento – afferma l’Assessore al Marketing Territoriale Carmine Sportillo – è una preziosa opportunità per lo sviluppo. Una mostra così importante sarà in grado di attrarre sul territorio una fascia di pubblico inedita, spingendo le persone a spostarsi dalla costa per venire ad ammirare le opere esposte. Di tutto questo potranno trarre beneficio le attività produttive.”

La mostra accelererà il processo di valorizzazione di Castello Imperiali per il quale sono in programma importanti investimenti.

“La mostra – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – sarà l’occasione per valorizzare ulteriormente Castello Imperiali. La cultura rappresenta una grande opportunità per la crescita del territorio e dobbiamo farci trovare pronti per mettere in evidenza le unicità del nostro patrimonio storico-artistico.”

Comune di Francavilla Fontana