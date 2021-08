Grande soddisfazione per la società VoloRosa Basket Brindisi, che continua a gestire proficui rapporti societari con la società di basket femminile La Molisana Magnolia Campobasso, la cui squadra milita in serie A1.

Un’altra giovanissima “Volorosina” cerca di realizzare i suoi sogni andando a far parte del gruppo giovanile della Magnolia Campobasso. Si tratta dell’atleta Francesca Baldassarre, classe 2008, formatasi tecnicamente nel gruppo delle giovanissime della

VoloRosa Basket Brindisi.

La giocatrice nel corso degli anni scorsi ha avuto l’opportunità di partecipare ai campionati giovanili maschili U13M e U14M, nei quali si è messa spesso in evidenza grazie alla collaborazione della società VoloRosa con la società leader del settore giovanile maschile a Brindisi, Aurora Basket Brindisi, dove ha potuto dimostrare in campo le sue doti talentuose e la sua piena determinazione.

Da tutti un grande in bocca al lupo a Francesca!!