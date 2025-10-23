Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato oggi i decreti di nomina di tre nuovi presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, completando un passaggio decisivo per la governance del sistema marittimo nazionale.

Tra le nomine spicca quella di Francesco Mastro, nuovo presidente dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, che comprende i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli. Una designazione che interessa da vicino anche il porto di Brindisi, chiamato nei prossimi mesi a consolidare il proprio ruolo strategico nei traffici commerciali e passeggeri dell’Adriatico e del Mediterraneo.

Con la firma di oggi, il Ministero conferma la volontà di rafforzare la struttura e la competitività dei porti italiani, garantendo una governance stabile e una programmazione efficace per sostenere la crescita del comparto logistico e dell’intermodalità.

Oltre a Mastro, il Ministro Salvini ha nominato Francesco Rizzo presidente dell’Autorità di Sistema dello Stretto e Bruno Pisano presidente dell’Autorità del Mar Ligure Orientale.

Le nuove presidenze, tutte con mandato quadriennale, avranno ora il compito di imprimere continuità e dinamismo alla gestione dei porti, in un momento cruciale per gli investimenti infrastrutturali e per la modernizzazione dei collegamenti marittimi.