ell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto” finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità. Le attività hanno interessato le aree della movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, ad Oria, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sorpreso mentre stava caricando nel bagagliaio della propria auto 130 metri di cavi di rame, il cosiddetto “oro rosso”, poco prima asportati da un’azienda del posto.

Il materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Si ricorda che il codice penale prevede una specifica aggravante per i furti di rame e di altri materiali sottratti da infrastrutture destinate all’erogazione di energia, con pene che possono arrivare fino a sei anni di reclusione.