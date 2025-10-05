L’Amministrazione Comunale di Fasano, assessorato allo Sport, è lieta di annunciare che è in fase di organizzazione il Galà dello Sport, evento dedicato alla celebrazione e al riconoscimento delle eccellenze sportive del nostro territorio. L’iniziativa, in programma per il mese di dicembre, rappresenta un’importante occasione per onorare gli atleti, le associazioni e le società che, con impegno e dedizione, hanno portato in alto il nome della nostra città.

Per garantire che ogni successo meriti il giusto tributo, l’assessorato allo Sport invita tutte le realtà sportive locali a segnalare i risultati prestigiosi conseguiti. L’avviso è rivolto a tutti gli sportivi, società sportive e associazioni sportive con sede a Fasano, singoli atleti fasanesi, anche se iscritti a società non residenti nel territorio.

Invitiamo caldamente a comunicare i nomi degli atleti in modo da poterli inserire nel programma di premiazione del Galà dello Sport. La segnalazione è fondamentale per permettere all’Amministrazione di riconoscere e valorizzare il duro lavoro e i sacrifici che stanno dietro a ogni traguardo raggiunto.

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 2 novembre 2025 attraverso il form compilabile al seguente link CLICCA QUI

L’Amministrazione si riserva di verificare i risultati segnalati.

Il Galà dello Sport non sarà solo una premiazione, ma una vera e propria festa dello sport, un momento per celebrare i valori di lealtà, sacrificio e passione che caratterizzano il mondo sportivo. Sarà un’occasione per la nostra comunità di applaudire i suoi campioni e di ispirare le future generazioni.

Ufficio Stampa

Città di Fasano