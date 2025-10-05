October 5, 2025
Ott 5, 2025    Posted by    news, Sport 0

L’Amministrazione Comunale di Fasano, assessorato allo Sport, è lieta di annunciare che è in fase di organizzazione il Galà dello Sport, evento dedicato alla celebrazione e al riconoscimento delle eccellenze sportive del nostro territorio. L’iniziativa, in programma per il mese di dicembre, rappresenta un’importante occasione per onorare gli atleti, le associazioni e le società che, con impegno e dedizione, hanno portato in alto il nome della nostra città.
Per garantire che ogni successo meriti il giusto tributo, l’assessorato allo Sport invita tutte le realtà sportive locali a segnalare i risultati prestigiosi conseguiti. L’avviso è rivolto a tutti gli sportivi, società sportive e associazioni sportive con sede a Fasano, singoli atleti fasanesi, anche se iscritti a società non residenti nel territorio.
Invitiamo caldamente a comunicare i nomi degli atleti in modo da poterli inserire nel programma di premiazione del Galà dello Sport. La segnalazione è fondamentale per permettere all’Amministrazione di riconoscere e valorizzare il duro lavoro e i sacrifici che stanno dietro a ogni traguardo raggiunto.
Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 2 novembre 2025 attraverso il form compilabile al seguente link CLICCA QUI
L’Amministrazione si riserva di verificare i risultati segnalati.
Il Galà dello Sport non sarà solo una premiazione, ma una vera e propria festa dello sport, un momento per celebrare i valori di lealtà, sacrificio e passione che caratterizzano il mondo sportivo. Sarà un’occasione per la nostra comunità di applaudire i suoi campioni e di ispirare le future generazioni.

Ufficio Stampa
Città di Fasano

Related Posts

Esordio vincente per la ZBF Assi Basket Brindisi: Lecce battuta per 86-80

Serie C: Mens Sana Mesagne-Ceglie Messapica: 61- 84

Il Cav. Giaimis al Roadshow “World Life Strategies”: eccellenze italiane tra salute, benessere ed enogastronomia d’autore

Ritorna Radiazioni Cult, con Angelo De Luca nel cuore. Di Marco Greco

La Grande Mostra sugli Impressionisti richiama gruppi da diverse regioni

Serie A2, 3^ giornata: risultati e classifica

No Comments

Leave a Comment