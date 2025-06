Atteso al Pala Vigna Marina il pubblico delle grandi occasioni che potrà accedere gratuitamente.

Si gioca sabato la gara per un sogno chiamato A2F ,il fortino della squadra fasanese dovrà essere pieno come un uovo con il tifo che dovrà sospingere le ragazze di coach Totero

Gara di ritorno per le giocatrici fasanesi fissato contro la vincitrice dei play-off di fase 2 e 3 già battuta nella gara di andata disputata la Palasport San Carlo di Marsala domenica scorsa. A Marsala ,gara di andata vinta con il 3-2 . In terra siciliana il macht è durato più di due ore e le nostre ragazze hanno dimostrato di essere in ottima forma fisica, ma soprattutto ,mentalmente pronte a disputare gare del dentro o fuori. Le due squadre si sono scontrate già in regular season e si sono conoscono a menadito.Il team siciliano allenato da Pasqualino Giangrossi ha nelle atlete di punta Barbara Varaldo, Cecilia Oggioni, Beatrice Pozzoni e Chiara Cecchini che in gara 1 sono state le ultime ad abbassare la guardia al cospetto di capitan Valentina Martilotti con una splendida Federica Vittorio (MVP della gara) “Questa è la finalissima e bisogna giocarsela bene con tanto cuore e anima– afferma coach Totero – Rispetto a domenica scorsa noi possiamo fare ancora meglio. Siamo i migliori del girone e siamo meritamente in corsa per giocarci tutto. Avere il pubblico a proprio favore sarà molto importante ma lo sarà ancor di più concentrarsi sul nostro gioco evitando di commettere errori, mantenendo la giusta lucidità nei momenti difficili del match”.

Inizio match fissato per le ore 18 di sabato presso il Palazzetto Vigna Marina di Fasano con ingresso gratuito con il caloroso pubblico a sospingere le sue benamine

Arbitreranno l’incontro Deborah Vangone, Eleonora Nassiz

Giada Amatori