Desidero comunicare la mia decisione di lasciare Forza Italia.

Si tratta di una scelta maturata dopo un’attenta riflessione personale e politica, dettata esclusivamente dalla necessità di intraprendere un nuovo percorso che ritengo più coerente con la mia visione e con il mio impegno futuro per la comunità.

Colgo l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento al Commissario Regionale, On. Mauro D’Attis, per la fiducia, l’ascolto e il sostegno dimostrati durante il mio percorso all’interno del partito.

Ringrazio tutti per la collaborazione e il dialogo costruttivo nel corso degli anni.

Rimango profondamente legato ai valori del confronto democratico e continuerò a impegnarmi per il bene della città di Brindisi e del nostro territorio, con la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità che hanno sempre guidato la mia azione.

Nei prossimi giorni terrò una conferenza stampa per illustrare le ragioni della mia scelta.

OMUNICATO STAMPA GIANLUCA QUARTA

GIA’ ASSESSORE COMUNE DI BRINDISI