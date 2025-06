Procedono speditamente le procedure di esproprio dei terreni dove sorgeranno le due nuove aree parcheggio al servizio dello stadio e del palazzetto. La loro realizzazione rientra tra le opere finanziate con 6,5 milioni di euro dal Governo nazionale per il tramite della struttura commissariale presieduta da Massimo Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo.

“Grazie ai Giochi del Mediterraneo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo ottenuto le risorse necessarie per migliorare le nostre due più importanti infrastrutture sportive e realizzare due aree parcheggio che avranno un impatto decisivo sulla viabilità cittadina. Stiamo lavorando perché tutto sia pronto nel più breve tempo possibile. I Giochi sono una preziosa occasione di crescita economica, sociale e culturale che dobbiamo saper cogliere.”

Nei giorni scorsi tutti i proprietari dei terreni dove è prevista la realizzazione del parcheggio per lo stadio hanno sottoscritto i verbali di accordo e sono in fase di liquidazione gli acconti delle indennità. La procedura sarà conclusa nelle prossime settimane con l’emissione da parte del comune del decreto di esproprio e la liquidazione del saldo. Il parcheggio potrà accogliere 472 auto e 96 motocicli e sarà accessibile da via Madonna della Grazie.

“In pochissimi mesi – prosegue l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – siamo riusciti a definire l’esproprio dei terreni dove sorgerà il parcheggio al servizio dello stadio. Si tratta di un’opera pubblica strategica perché potrà rispondere alle esigenze di posti auto per recarsi in ospedale, al mercato settimanale, ma anche per spostarsi verso il centro cittadino che dista poche centinaia di metri.”

Sono a buon punto anche le procedure di esproprio per l’area parcheggio al servizio del Palazzetto. Il Comune ha emesso il decreto di occupazione d’urgenza previsto dalla normativa e lo scorso 12 giugno è stata eseguita l’immissione in possesso. I proprietari entro 30 giorni dovranno comunicare se intendono condividere l’indennità offerta. Questo parcheggio, con accesso da via Argentina, potrà accogliere 220 veicoli.

“Anche nel caso dell’area di sosta al servizio del Palazzetto – conclude l’Assessore Attanasi – abbiamo fatto in fretta e definiremo gli espropri nelle prossime settimane. I due parcheggi in prospettiva avranno un ruolo strategico per l’intermodalità, ossia il passaggio dal mezzo privato a quello pubblico, che ci consentirà di snellire il traffico cittadino. Non si tratta di una scelta ideologica, ma di una specifica previsione del PUMS che mira a limitare l’emissione di gas di scarico.”

Sul fronte dei lavori, prosegue speditamente il cantiere dello stadio dove nei giorni scorsi è stato effettuato il getto della platea di fondazione della tribuna nord. Al termine dei lavori, che prevedono un investimento di 4,1 milioni di euro, lo stadio sarà dotato di una gradinata coperta con 1575 nuovi posti a sedere che porteranno la capienza dell’impianto a 4.764 spettatori. Il progetto prevede la rimozione delle barriere visive, la sostituzione della copertura esistente nella tribuna est, soluzioni per il contenimento dell’inquinamento sonoro, il potenziamento degli impianti per la produzione di energia, nuovi servizi igienici e abbattimento delle barriere architettoniche.

Per il Palazzetto dello Sport sono previsti interventi da 2,4 milioni di euro per ammodernare gli impianti, sostituire il sistema di climatizzazione, installare la videosorveglianza, migliorare l’efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico, potenziare il campo da gioco e sistemare l’area esterna.

Comune di Francavilla Fontana