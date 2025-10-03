Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR) apre le proprie porte in occasione delle Giornate del Patrimonio Culturale, posticipate a domenica 5 ottobre dalle ore 19.30 alle ore 20.30, per l’Open Day Music “Architettura Sonore” a cura della Fondazione Filarmonica di Carovigno (BR).

Un evento realizzato dagli istruttori e dai professori della Scuola Musicale di Carovigno con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi all’arte dei suoni.

Sarà un itinerario musicale attraverso diversi stili e generi, articolato in tappe con varie postazioni sonore: un percorso suggestivo che unirà il fascino del luogo alla bellezza della musica.

Il pubblico potrà assistere a concerti “smart” che spazieranno da Bartók, Donizetti, Giuliani, Mascagni fino a Morricone, con la partecipazione del Prof. Antonio Simeone del Conservatorio “T. Schipa”, responsabile degli istituti convenzionati della sede di Ceglie Messapica.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Le Colonne e vi aspetta per una serata di bellezza, arte ed esplorazione musicale.

Si ricorda che il Castello sarà aperto anche durante l’autunno, con orari pensati per permettere a tutti di visitarlo e ammirarne la storia e l’architettura.

Aperto dal martedì alla domenica:

dal Martedì al Venerdì 9,30-12,30 / 15,30-18,00

Sabato e Domenica 9,30-12,30 / 16,00-18,00

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it o scaricare l’app PastPuglia.

Email: castellodicarovigno@gmail.com