In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra l’8 giugno, l’associazione Flow Love Life Ocean CTS, promotrice del progetto Brindisi ColMare, rinnova il suo impegno per la tutela del mare e della sostenibilità. Insieme a partner locali come Brindisi Rowing Club, GV3, Marina di Brindisi Club e Brindisi Wildside, l’associazione organizza una giornata speciale venerdì 7 giugno, in concomitanza con la prestigiosa Regata Internazionale Brindisi-Corfù, presenziando presso il villaggio della regata, sul lungomare Regina Margherita.

L’iniziativa rende omaggio al Summit della Terra di Rio de Janeiro del 1992, pietra miliare per le politiche globali di sviluppo sostenibile, e richiama l’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030, che sottolinea l’importanza della conservazione degli oceani e della biodiversità marina.

L’edizione 2025 è dedicata a un animale simbolo del Mediterraneo: la foca monaca (Monachus monachus). Un tempo presente lungo tutte le coste del Mare Nostrum, oggi è tra le specie marine più minacciate, con meno di 700 esemplari stimati in natura. La sua presenza, seppur rara, è documentata in alcune zone del Sud Italia e delle isole greche, e rappresenta un indicatore prezioso della salute degli ecosistemi marini. Le principali minacce includono la pesca intensiva, la perdita di habitat e il disturbo umano.

Durante l’evento sarà possibile donare o acquistare la t-shirt ufficiale della Giornata degli Oceani 2025, disegnata da Flow Love Life Ocean e ispirata proprio alla foca monaca e al suo fragile habitat.

Il ricavato sarà devoluto al Gruppo Foca Monaca APS, attivo dal 1976 su iniziativa del WWF Italia, che si occupa di monitoraggio, educazione ambientale e tutela della specie supportando il loro progetto Care4Seals.

Acquistare la t-shirt significa sostenere progetti concreti di conservazione, dare voce a un animale in pericolo e diffondere un messaggio d’amore per il mare.

Vi aspettiamo il 7 giugno, nei pressi del villaggio della Regata Brindisi-Corfù, per una giornata di incontro, consapevolezza e condivisione.

Un’occasione per riflettere insieme sull’importanza degli oceani e ricordare che la salute del mare è la salute di tutti noi.

Celebra l’oceano, indossa il cambiamento, fai la differenza.

Per prenotare la t-shirt o ricevere informazioni sull’evento:

info@brindisicolmare.it www.brindisicolmare.it

327 176 9820