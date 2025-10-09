Ottobre è il mese dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita dalla World Federation of Mental Health e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In questo contesto, la nostra associazione promuove con orgoglio il progetto “MusicalMENTE”, ideato da Romiria Lauria, studentessa di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “Duni” di Matera.

Attivo da alcuni anni, il progetto coinvolge artisti e relatori in riflessioni sull’importanza della salute mentale, un tema sempre più centrale in ambito sociale e culturale. L’edizione 2025 è ispirata alla straordinaria figura di Maria Callas, simbolo di talento e fragilità, e porta il titolo: “Il fiore resiliente – La forza della salute mentale nell’arte”.

L’appuntamento è sabato 11 ottobre alle ore 18.00 presso la Casa di Quartiere Gala House a Tuturano (BR). L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di emozionarsi e riflettere attraverso musica, parole e arte.

Un’occasione speciale per celebrare la creatività e la resilienza, unendo bellezza e consapevolezza sul valore della salute mentale.