L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi, organizza ed attua la “Giornata Mondiale della Vista”, un’iniziativa promossa e finanziata dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS (www.iapb.it).

Molti sono i casi di cecità, ma per evitarne la diffusione, la prevenzione è l’unica arma a disposizione per preservare la vista. Anche quest’anno il nostro intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni a tutelare la salute dei propri occhi; solo così si può intervenire tempestivamente ed evitare che sia troppo tardi. Il pericolo di perdere la vista, in parte o del tutto, è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media. Per questo la finalità dell’iniziativa è quella di far acquisire le buone prassi di prevenzione iniziando già dall’età infantile, diminuendo così l’incidenza del rischio.

Per tale occasione sono state organizzate una conferenza stampa, screening di visite gratuite e la distribuzione del materiale informativo presso stand. Questo nel dettaglio il programma delle attività:

• Mercoledì 8 ottobre: screening gratuiti, rivolti alla cittadinanza presso l’ambulatorio di oftalmologia situato all’Asl di Brindisi in via Dalmazia 3, dalle 15,00 alle 18,00, previa prenotazione al seguente numero 0831.526105.

• Giovedì 9 ottobre: screening gratuiti, rivolti alla cittadinanza presso l’ambulatorio di oftalmologia situato all’Asl di Brindisi in via Dalmazia 3, dalle 8,30 alle 13,00, previa prenotazione al seguente numero 0831.526105.

• Giovedì 9 ottobre: divulgazione materiale informativo, in Viale Caravaggio angolo via A. Fontanesi, situato nel quartiere Sant’Elia, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

• Giovedì 9 ottobre: conferenza stampa, presso Parco Buscicchio in via Andrea Mantegna 10, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. I cittadini presenti possono partecipare attivamente al dibattito rivolgendo le domande all’oculista.

Anche quest’anno la partecipazione attiva dell’Asl di Brindisi, attraverso gli screening gratuiti, ha dimostrato grande sensibilità verso l’importante tematica della prevenzione. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Brindisi continua con il proprio impegno nella promozione della salute visiva e nell’inclusione sociale delle persone cieche e ipovedenti, con azioni concrete sul territorio. La prevenzione è un diritto di tutti. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’evento sarà divulgato su tutti i canali social.

Per informazioni e prenotazioni screening:

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Brindisi

via Dalmazia, 37 Brindisi

Tel. 0831-526105 e-mail: uicbr@uici.it

www.uicibrindisi.it

Sezione territoriale UICI di Brindisi