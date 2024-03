Un grande evento primaverile offerto dai Cicloamici FIAB Mesagne, “Proposte-Associazione Culturale “, “Associazione Culturale Domenico Modugno “, San Pietro Vernotico e FIAB Brindisi. L’occasione è l’apertura straordinaria a cura del FAI del bene di proprietà comunale di Villa Valletta costruzione moresca degli inizi del 900.

Si parte in bicicletta con un itinerario per le verdi campagne salentine tra Mesagne, Brindisi e San Pietro Vernotico. Arrivati a San Pietro ci aggireremo per il centro storico sotto la guida dell’Associazione Culturale Domenico Modugno. Visiteremo i luoghi dove Domenico Modugno si esibiva come un artista di strada e come attore di teatrale sotto la guida del Maestro Rolomir Piccinno. Apprenderemo del Modugno suonatore di fisarmonica e di come conquistò la fama di “fimminaru” per via della sua prestanza e delle sue doti artistiche. Breve visita il laboratorio di pittura Massimo Marangio.

Le associazioni locali offriranno agli affamati ciclisti un buffet di benvenuto con il sottofondo delle canzoni vernacolari di Modugno. Nello stesso buffet saranno degustati i vini della Cantina Sanpietrana.

🍂 Programma

Raduno ore 9:00 a Mesagne da Piazza IV Novembre Link google maps al punto di ritrovo (da raggiungere a piedi): https://maps.app.goo.gl/7NHhq8FoKvFH51no9

Partenza ore 9:15: Itinerario di andata lungo la Via dei Borboni da Mesagne a San Pietro Vernotico

Itinerario

Da Mesagne si imbocca un tratto della vecchia Mesagne Cellino (Via dei Borboni) per giungere a San Pietro Vernotico. A San Pietro Vernotico incontriamo gli amici di FIAB Brindisi.

Al ritorno da San Pietro si punta a Tuturano e attraverso un reticolo di strade secondarie a Mesagne.

Difficoltà e lunghezza: Itinerario facile ma lungo 50Km quasi tutto su strade secondarie e brevi tratti di sterrato.

Pranzo Le associazioni locali offriranno un buffet di benvenuto con il sottofondo delle canzoni vernacolari di Modugno. (gruppo con ritorno al pomeriggio)

Rientro Doppia possibilità di rientro a Mesagne

1) Rientro a Mesagne entro le 13:30, Ora Braciola con capogita Nico Geusa

2) Rientro a Mesagne entro le ore 17 con capogita Giuseppe Busco

Costi

Non vi sono costi di iscrizione all’evento. L’associazione accetta libere donazioni per il solo scopo di svolgere le proprie attività di volontariato.

Info e capigita: Giuseppe Busco, Nico Geusa, Antonio Licciulli (3333744725)

In auto: consentita eccezionalmente la partecipazione all’evento in auto per visitare San Pietro e Villa Valletta. Il giro per le vie del centro dedicato a Modugno sarà a piedi ed è dunque possibile aggregarsi raggiungendo con qualsiasi mezzo San Pietro Vernotico intorno le ore 11. Necessario comunque prenotarsi se si intende partecipare al pranzo offerto dalle associazioni locali.

🍂 Iscrizione all’escursione

Richiediamo cortesemente ai partecipanti di iscriversi mediante il modulo online https://www.cicloamici.it/wp/modulo-di-iscrizione-alle-escursioni/

🍂 Domenico Modugno cantautore salentino

Domenico Modugno riusciva così bene a cantare nel dialetto siciliano perchè la sua madrelingua era il dialetto Salentino. Siciliano e Salentino sono fortemente imparentati per essere entrambi “dialetti meridionali estremi“. Il primo singolo in assoluto di Modugno, registrato assieme a Ninna nanna nel 1954 è la canzone “La Cicoria” in sanpietrano. Il brano è un capolavoro di semplicità, e descrive una famiglia di contadini intenta a mangiare la cicoria. Il successo del disco fu molto limitato. Ben più conosciuti e popolari era il dialetto siciliano. Con minima fatica ed un pò di opportunismo Modugno iniziò poi a cantare in siciliano.

🍂 Villa Valletta alle giornate FAI di primavera

Villa Cavalier Valletta, in Viale Stazione, nei pressi di un altro edificio di grande pregio, la Banca Rurale. Fu fatta costruire da Antonio Valletta, ricco commerciante di vini, che viaggiando restò colpito dalla bellezza di una villa sul lago di Como tanto da interpellare lo stesso architetto, Barbieri, e lo stesso capomastro per la sua realizzazione. La costruzione fu fatta tra il 1910 e il 1917 e ricalca lo stile moresco della villa comasca. Appartenuta per lungo tempo alla famiglia Valletta, fu poi acquistata all’asta da un imprenditore locale e oggi acquisita dal Comune di San Pietro. L’immobile risultava vincolato con Decreto del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce – n.267 del 13/10/2021, pertanto il Comune aveva diritto di prelazione sull’acquisto.

In questi link la comunicazione formale di FAI sugli eventi del 24

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-cavalier-valletta?gfp

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/

🍂 Consigli per la sicurezza

I cicloamici raccomandano sempre l’utilizzo del casco, elemento fondamentale per la sicurezza del ciclista. Quando si pedala in gruppo poi occorre avere un codice di comportamento per non causare rischi a se stessi e al gruppo. Consigliamo la lettura di questa pagina e del decalogo dell’escursionista.

🍂 Campagna di associazione 2024

Diventare socio dei cicloamici significa partecipare con giovialità all’impegno ambientalista. Iscriversi costa pochissimo ed ha molti vantaggi. Scopri sotto prerogative e impegni dei cicloamici.

