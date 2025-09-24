In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate al tema dell’architettura, l’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo”, propone un percorso di riscoperta dello stile Liberty a Brindisi, tra memoria documentaria e patrimonio architettonico.

La mostra documentaria, allestita presso la sede dell’Archivio di Stato, presenta una selezione di piante, disegni e documenti storici relativi agli edifici Liberty brindisini, accostati a fotografie e materiali che illustrano l’evoluzione urbanistica della città tra Ottocento e Novecento.

L’iniziativa sarà arricchita da una visita guidata in città, a cura della Biblioteca De Leo, che condurrà i partecipanti alla scoperta degli edifici e dei monumenti Liberty più rappresentativi, già raccontati nei documenti esposti.

Programma e modalità di partecipazione:

mostra documentaria: 27 e 28 settembre 2025, ore 09:00-13:00 e 15:30-19:30. Accesso libero, senza prenotazione;

visita guidata: sabato 27 settembre 2025, ore 16:30. Unico turno con partenza dall’Archivio di Stato di Brindisi. Partecipazione su prenotazione: biblioteca@bibliotecadeleo.it.

Un’occasione per conoscere e valorizzare il Liberty brindisino, attraverso il dialogo tra fonti documentarie e testimonianza architettoniche ancora vive nella città.

La mostra documentaria e la visita guidata delle GEP 2025 si inseriscono nel circuito regionale dal titolo “OLTRE LA PIETRA – L’architettura documentata in Puglia” di cui fanno parte gli Archivi di Stato della Puglia e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

Archivio di Stato di Brindisi