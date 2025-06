Nuovo appuntamento con le anteprime di Un’emozione chiamata libro, il festival letterario della Città Bianca che quest’anno celebra trent’anni di attività, confermandosi tra i più longevi d’Italia.

Ospite dell’incontro sarà Giovanni Grasso, che dialogherà con Roberto Fusco sulle tematiche del suo ultimo romanzo edito da Rizzoli, L’amore non lo vede nessuno. L’evento si terrà giovedì 20 giugno alle ore 20.00, nella suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco, a Ostuni.

Nato nel 1995 per volontà dell’allora sindaco Lorenzo Cirasino, il festival è stato diretto per molti anni da Anna Maria Mori, oggi presidente onoraria dell’associazione Una Valle di Libri, che realizza l’evento. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura.

Giovanni Grasso

Giornalista parlamentare, saggista, scrittore, autore televisivo e, dal 2015, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nonché direttore dell’Ufficio stampa del Quirinale.

Il libro: L’amore non lo vede nessuno

Un romanzo inaspettato e potente, una spietata indagine sul senso autentico dell’esistenza, che ci mette di fronte allo specchio, occhi negli occhi con la nostra parte più oscura. Un’opera che interroga il lettore sulla necessità di perdonare e di perdonarsi.

Ogni martedì pomeriggio, per sessanta minuti esatti, in un anonimo bar di provincia, Silvia incontra, di nascosto, un affascinante sconosciuto. I due sono legati da un patto: lui ha promesso di raccontarle ogni dettaglio della sua relazione con Federica, la sorella di Silvia, morta da pochi giorni in un incidente stradale in circostanze sospette. Lei, in cambio, si è impegnata a non cercare di scoprire l’identità del misterioso interlocutore.

Ma il racconto di quest’uomo colto e raffinato è davvero attendibile? E fino a che punto Silvia può fidarsi di lui? La ricerca della verità, in un crescendo di colpi di scena, condurrà la protagonista ad affrontare un intreccio di contraddizioni e segreti indicibili, tra amori assoluti e giochi di potere. Un viaggio doloroso e sorprendente nel mondo che Federica abitava, dove il confine tra innocenza e colpevolezza si fa sempre più labile.