L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum è lieta di ospitare all’interno della rassegna “Pagine Erranti” e “Brindisi città che legge” un nuovo appuntamento con la lettura, con la collaborazione della Società di Storia Patria per la Puglia sez. di brindisi e la Fondazione Tonino Di Giulio.

L’incontro si terrà martedì 9 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il libro “I Mestieri e le Attività storiche di Brindisi – Volume 2” di Giovanni Membola, a cura di Brundisium.net.

Dialogheranno con l’autore: Giacomo Carito, Giuseppe Marella (Società di Storia Patria per la Puglia e B.A.S.) e Raffaella Argentieri (Fondazione Tonino Di Giulio)

Il Libro: Con il secondo volume di Mestieri e attività storiche di Brindisi prosegue il racconto del prezioso patrimonio collettivo di generosità e di amore per il territorio rappresentato dalle attività artigianali e commerciali brindisine. Il libro raccoglie ulteriori “cinquanta più uno” storie di lavoro, di famiglie e di persone, veri e propri simboli di fedeltà alla tradizione, con un occhio sempre attento all’innovazione.

Il testo è impreziosito da tante immagini, non mancano curiosità e aneddoti tratti dall’esperienza di vita quotidiana, né cenni e modi di dire e di fare caratteristici del luogo. Un patrimonio umano e culturale meritevole di essere conservato, protetto e tramandato alle generazioni future.

L’autore: Giovanni Membola (10/11/1964) è socio aderente della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia. Appassionato studioso della storia locale, riporta i risultati della sue ricerche documentarie sul portale Brindisiweb.it, di cui è ideatore e gestore sin dal 1995. Collabora con il settimanale locale «Il 7 Magazine» con contributi a carattere storico culturali.

Ha inoltre pubblicato una serie di saggi per l’Archivio Storico Brindisino e per altri volumi della Società di Storia Patria per la Puglia.

Nel 2024 è stato insignito della Stella al Merito del Lavoro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum