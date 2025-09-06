Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, mirati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la Compagnia di Brindisi ha condotto una serie di servizi specifici. Le operazioni si sono concentrate nelle aree ad alta densità di utenza, in particolare nei parcheggi del Centro Commerciale “Le Colonne”, dell’Ospedale “A. Perrino” e della Stazione ferroviaria in Piazza Crispi.

Durante i controlli, i militari hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due individui di nazionalità italiana, poiché sorpresi nell’esercizio di parcheggiatori senza autorizzazione. I due, essendo già stati sanzionati in passato per la medesima condotta, sono stati denunciati per recidiva.

In un’altra circostanza, un cittadino di nazionalità nigeriana, regolarmente residente in Italia, è stato colto per la prima volta nello svolgimento di tale attività. Nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa.

In tutti i casi, le somme di denaro illecitamente percepite dai soggetti sono state sequestrate dai Carabinieri operanti. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative e tutelare i cittadini.