L’Assemblea Generale di Confindustria Brindisi ha eletto all’unanimità, “a scrutinio segreto”, il Dott. Giuseppe Danese nuovo Presidente dell’Associazione degli industriali di Brindisi per il quadriennio 2025–2029.

Imprenditore di riferimento nel settore della nautica, Giuseppe Danese porta con sé una lunga esperienza nel mondo delle imprese. Nel corso degli anni, ha ricoperto diversi incarichi di rappresentanza nel sistema confindustriale e in organismi territoriali e regionali, distinguendosi per la sua attenzione alle tematiche dell’innovazione, della sostenibilità, del turismo industriale e della blu economy.

Con la sua elezione, Confindustria Brindisi inaugura una nuova fase di impegno e sviluppo, volta a rafforzare il ruolo dell’industria come motore di crescita sostenibile e innovazione nel territorio.

“Confindustria Brindisi deve essere una casa aperta, capace di dialogare con le istituzioni, con il mondo del lavoro e con la società civile. Deve essere punto di riferimento di tutte le aziende del territorio, a prescindere dal settore di competenza e dalla grandezza dell’azienda stessa, perché la sfida – che Brindisi e il suo territorio provinciale sono chiamati ad abbracciare – è da affrontare in maniera collettiva e corale. Tutti insieme, nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi”, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Danese nel suo discorso di insediamento. “Vogliamo promuovere una visione moderna dell’impresa, basata su sostenibilità, competenze e fiducia nel futuro. Solo insieme potremo rendere più forte e attrattivo il nostro territorio”.

Durante i lavori assembleari sono state presentate le linee strategiche per i prossimi anni, che ruoteranno attorno a quattro pilastri fondamentali:

• Transizione energetica e sostenibilità ambientale

• Digitalizzazione e innovazione tecnologica

• Formazione e capitale umano

• Infrastrutture e sviluppo territoriale condiviso

Il neopresidente Danese ha, inoltre, rimarcato l’importanza di sostenere la crescita di nuove imprese e di valorizzare il lavoro autonomo, affermando che “l’impresa nasce da una scelta di passione, di coraggio e di libertà. Il lavoro autonomo, quando è espressione di talento e di dedizione, rende più felici perché è frutto di una vocazione autentica, non di una necessità”.

Con la proclamazione del Dott. Danese, Confindustria Brindisi rinnova il proprio impegno nel sostenere le imprese e nel favorire un dialogo costruttivo tra pubblico e privato, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’area brindisina nel sistema produttivo regionale e nazionale.