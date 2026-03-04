Si terrà domenica 8 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca “E. Cosma” di Tuturano, l’incontro pubblico promosso dal comitato Amici di Colemi sul tema del referendum sulla giustizia, dal titolo “Giusto dire NO”.

L’appuntamento intende offrire un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza su una materia che incide in modo diretto sul rapporto tra istituzioni e cittadini. Protagonista del dialogo sarà Giuseppe De Nozza, presidente di Ges Lecce, che si confronterà con il giornalista di Antenna Sud Michele Iurlaro.

A moderare l’incontro sarà Gino Bianco, presidente del comitato organizzatore, che guiderà il dibattito tra i relatori e il pubblico.

L’iniziativa si propone di stimolare una riflessione consapevole sui contenuti del referendum, favorendo partecipazione e informazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.