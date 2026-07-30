Brindisi si prepara a una serata carica di energia e di canzoni da cantare senza risparmiare la voce. Sabato 8 agosto, alle ore 21.30, la Scalinata Virgilio, nel cuore del porto, ospiterà il concerto della Generale Street Band, una band che porta nelle piazze il rock e le ballate di Vasco Rossi. Il concerto è a ingresso libero e fa parte di “Meridiani d’Estate 2026”, il cartellone culturale e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

La Generale Street Band nasce ufficialmente il 22 agosto 2020 da un’idea di Sergio Fanelli, conosciuto come “il Generale”. Il progetto va oltre la formula della tribute band e affonda le proprie radici in una storia di amicizia: mantenere viva la memoria di Mimmo Bucci, rocker barese e voce della “Combriccola di Vasco”, scomparso nel 2007 dopo un incidente sul lungomare di Bari. Il nome della formazione richiama il soprannome di Fanelli e “Generale”, il pezzo di Francesco De Gregori entrato nel repertorio di Vasco Rossi.

Sul palco saranno Michele Parrulli alla voce, Francesco Cassano alle tastiere e alla direzione artistica, Leonardo Cristallo alla chitarra, Mimmo Nobile al basso, Checco Sossio Sacchetti al sax, Giuseppe Chiefa alla batteria, Karen Uribazo come vocalist e Sergio Fanelli nel ruolo del “Generale”, ideatore e presenza narrativa dello spettacolo. Il concerto attraversa le diverse anime del rocker di Zocca: le ballate intime, i pezzi più ruvidi, le pagine introspettive e le canzoni diventate inni generazionali. Una scaletta estesa, costruita per le piazze, nella quale trovano spazio titoli come “Liberi liberi”, “Toffee” e “Generale”, insieme ai pezzi che hanno scandito oltre quarant’anni di musica italiana. Una festa rock sostenuta da musicisti professionisti e accompagnata dalla voce di Fanelli, che guida il racconto che attraversa lo show e dedica “Generale” all’amico Mimmo Bucci.

Dal 2020 la band ha portato il proprio spettacolo in numerose città della Puglia e della Basilicata. Nel 2026 l’attività si è estesa anche a contesti nei quali la musica assume un valore sociale particolare: dalla Casa circondariale di Bari, con il concerto “Liberi liberi”, all’istituto penale minorile “Fornelli”, nell’ambito del progetto “Note di legalità”. La solidarietà è infatti una parte stabile dell’identità della Generale Street Band. Attraverso l’associazione Generale Events Musica e Solidarietà APS, il gruppo sostiene iniziative dedicate alla legalità, alla donazione del sangue, alla popolazione carceraria e alla lotta contro i tumori. Dal 2025 il tour unisce musica e solidarietà attraverso una raccolta fondi per la LILT, confermata nel 2026 con “Le Sintonie della Rinascita”, manifestazione dedicata ai pazienti oncologici e ai loro caregiver.

Sabato 8 agosto la Scalinata Virgilio diventerà lo spazio di un viaggio nella musica di Vasco Rossi. Le chitarre, il sax, la forza della sezione ritmica e le canzoni conosciute a memoria incontreranno una storia nata dall’amicizia e cresciuta concerto dopo concerto. Tra il mare e la città, la Generale Street Band porterà a Brindisi un rock diretto e popolare, capace di unire il palco e la storica scalinata. Il resto lo faranno la musica, l’estate e quel bisogno quasi fisico di cantare insieme.

Brindisi, giovedì 30 luglio 2026

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