Si conclude con un evento imperdibile il ciclo di conferenze “#repertiparlanti”, il programma a tema storico-culturale promosso dal MATER – Museo Archeologico del Territorio di Mesagne.

Mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 18:00, l’Auditorium del Castello comunale ospiterà una serata interamente dedicata alla Via Appia Regina Viarum, patrimonio UNESCO dallo scorso luglio. L’appuntamento esplorerà il profondo impatto dell’imponente arteria sul contesto territoriale, con un focus speciale sulle testimonianze rinvenute presso il Parco Archeologico di Muro Tenente, una delle core zone dell’antico collegamento tra Roma e Brindisi.

L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a un pomeriggio di approfondimenti che si aprirà con i saluti del sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. A seguire, la dottoressa Alessia Galiano, direttore del MATER, traccerà un bilancio del successo del ciclo #repertiparlanti e svelerà i futuri programmi del Museo legati al tema della viabilità storica. Il cuore dell’incontro sarà dedicato agli interventi di due autorevoli relatori che approfondiranno il tema della Via Appia UNESCO:

Arch. Francesca Riccio: Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

Prof. Gert Jan Burgers: Ordinario di Heritage Studies presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Vrije Universiteit di Amsterdam e Direttore Scientifico del Parco Archeologico di Muro Tenente.

Al termine della conferenza, i partecipanti avranno l’opportunità di accedere liberamente alle stanze del Museo per una visita guidata gratuita alla scoperta dei tesori esposti. Il MATER ha pensato anche ai più piccoli: sono previste attività presso il laboratorio del Museo, dedicate ai bambini fino a 10 anni, per avvicinarli in modo divertente e interattivo al patrimonio archeologico. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria del MATER chiamando i seguenti numeri: 0831.732289 – 3425886581.