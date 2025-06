Grande successo per “, ’”, l’evento dedicato all’incontro domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, alberghiero e ristorativo di ARPAL Puglia-ambito territoriale di Brindisi.

L’evento, svoltosi nell’auditorium del Castello Normanno-Svevo di Mesagne, rappresenta la prima iniziativa di rete tra ARPAL Puglia e il comune di Mesagne, in vista della prossima apertura del centro per l’impiego.

Durante la giornata si è svolto il seminario ” “, rivolto a tutte le persone interessate ad avviare un’attività imprenditoriale nel settore dei servizi turistici.

Tra i relatori l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro , la dirigente U.O. Coordinamento servizi per l’impiego ambito Brindisi-Taranto , il presidente dei Giovani di Confindustria Brindisi , il tutor di accompagnamento all’impresa di Progetto Rete – Hub di Brindisi .

Hanno aderito con grande entusiasmo gli studenti e le studentesse dell’I.I.S.S. Epifanio Ferdinando, i docenti e il dirigente scolastico ing. .

La giornata del recruiting ha visto la partecipazione di circa 40 aziende e associazioni di categoria e la registrazione di oltre 200 colloqui.

“L’evento di oggi a Mesagne – afferma il direttore ARPAL PUGLIA – non è solo un recruiting finalizzato all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro ma significa anche una ripartenza che riporterà nel giro di qualche settimana ad avere un centro per l’impiego nella città di Mesagne.

Dopo anni di assenza si ritornerà nella città di Mesagne, completando così la mappa dei centri per l’impiego pugliesi. Ringrazio l’amministrazione comunale e gli uffici per l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando.”

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

