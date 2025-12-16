Obiettivo centrato. Il DUC “Città Bianca”, Distretto Urbano del Commercio di Ostuni, esprime enorme soddisfazione per il successo e il consenso ricevuto per l’organizzazione degli eventi natalizi dello scorso weekend predisposti, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Ostuni, non solo per rendere più speciale l’atmosfera natalizia per adulti e bambini, per rafforzare l’identità del distretto come punto di riferimento commerciale e culturale, valorizzare la rete dei negozi, stimolare la partecipazione della comunità e accrescere il senso di appartenenza.

Il fulcro delle attrazioni è stata via Pola, chiusa al traffico veicolare, con una combinazione di luci sfavillanti, musica a tema e decorazioni che hanno trasformato l’area urbana in un villaggio natalizio, immergendo le persone nello spirito delle feste. L’attrazione principale, che ha saputo coniugare le esigenze degli adulti e dei più piccini, con davvero tanta partecipazione, è stato il Trenino di Natale, che ha assolto sia alla funzione pratica di collegamento delle diverse aree del centro, facilitando gli spostamenti e lo shopping natalizio, che a quella ludica per i tanti bambini che son saliti e che a malincuore son dovuti scendere.

E poi, tanto divertimento con “Il luna park degli elfi”, con giochi gonfiabili, spettacoli di magia e la presenza di mascotte, offrendo un’alternativa dinamica e divertente ai tradizionali mercatini di Natale.

Il tutto incorniciato da una fitta presenza di sfavillanti “Alberi di Natale”, simbolo non solo natalizio, ma anche e forse soprattutto simbolo di vita e speranza.

Eventi di questo tipo contribuiscono a rivitalizzare e valorizzare il commercio locale e gli spazi pubblici, generando un indotto economico positivo e promuovendo l’aggregazione sociale.

Infatti, anche i commercianti della Città Bianca hanno accolto con favore queste iniziative, non solo per aver registrato un incremento dell’utenza e dei clienti, mettendo a disposizione i loro locali per il cambio scenico di mascotte, animatori e per altre esigenze tecniche.

Con queste iniziative, pertanto, il DUC di Ostuni ha contribuito a far vivere un’esperienza viva e partecipata ai cittadini, un’occasione per riscoprire il calore delle tradizioni e la bellezza delle vie della propria città, sostenendo in tal modo anche il commercio locale, fatto di professionalità, accoglienza e sorrisi.

In sostanza, se c’è rete, se si sta insieme, c’è anche tanta speranza.