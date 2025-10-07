October 8, 2025
I consiglieri comunali Michelangelo Greco e Lino Luperti hanno rivolto una interrogazione al Sindaco di Brindisi ed all’Assessore competente per ricevere copia di autorizzazioni, concessioni e contratti di utenze riguardanti l’utilizzo di immobili comunali da parte di chi gestisce le “Case di quartiere”.
Greco e Luperti sottolineano che le Case di quartiere sono degli spazi pubblici polifunzionali che servono come centri di aggregazione e di socialità, con la gestione da parte di una rete di soggetti civici e di semplici cittadini che devono offrire servizi al territorio. Il tutto, con il chiaro intento di contrastare l’isolamento e promuovere collaborazione, solidarietà e mutualismo attraverso scambi interculturali e intergenerazionali.
Da qui la necessità di comprendere in maniera compiuta se tutto ciò avviene, da parte di chi e soprattutto se ci sono utenze ancora intestate al Comune di Brindisi, con evidente danno per le casse dell’ente.

 

Michelangelo Greco e Lino Luperti – consiglieri comunali

