Si è celebrata nel pomeriggio di oggi, nel Palazzo della Provincia di Brindisi, la consegna dei tesserini delle Guardie Ecologiche Volontarie, ultimo passo ufficiale per l’avvio del servizio dei volontari che, con il coordinamento della Provincia, potranno operare sul territorio in affiancamento alla Polizia Provinciale.

Il percorso è stato promosso e finanziato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed è iniziato oltre un anno addietro con la formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie con l’ausilio del WWF Italia.

Dopo la formazione ed un successivo esame che ha portato alla loro nomina da parte del Presidente della Provincia, tutti gli aspiranti volontari hanno prestato giuramento in Prefettura previo accertamento dei requisiti soggettivi, acquisendo così con decreto prefettizio la qualifica di Guardie Ecologiche volontarie, autorizzate a svolgere le attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali nonché di educazione ecologica.

“La cerimonia odierna – ha dichiarato il Prefetto Luigi Carnevale – rappresenta un momento significativo per la nostra comunità, con la finalità di tutelare e preservare le bellezze paesaggistiche all’interno di una eccellenza del nostro territorio e testimonia una concreta sinergia di azione tra istituzioni e cittadini nella tutela del nostro patrimonio ambientale. Esprimo il mio apprezzamento per tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, auspicando che le GEV possano diventare un modello replicabile in altre realtà della nostra provincia”.

“Da oggi l’intero territorio provinciale potrà contare su 43 nuove figure che ricevono ufficialmente il decreto per poter operare come Guardia Ecologica Volontaria – ha affermato il Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. Il Consorzio di Torre Guaceto ha investito parte delle risorse ricavate dalle attività turistiche per formare i volontari che avranno un ruolo fondamentale: saranno le ‘sentinelle’ della tutela ambientale, affinché coloro che inquinano e deturpano il territorio possano essere individuati e fermati più facilmente. Un risultato frutto del lavoro sinergico tra Polizia Provinciale, Riserva di Torre Guaceto e WWF”.

“Il raggiungimento di questo obbiettivo è per noi motivo di grande orgoglio – ha aggiunto il Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta – da anni sognavamo di dare vita ad un gruppo GEV che potesse aiutarci a proteggere la riserva, visto che la funzione di prevenzione e repressione degli illeciti è ad esclusivo appannaggio dei corpi di polizia che, chiaramente, non dispongono di unità sufficienti a presidiare costantemente l’intero territorio, e ora possiamo dire di avercela fatta. Inoltre, siamo riusciti a formare un numero cospicuo di volontari, tanto da poter vigilare non solo sull’area protetta, ma anche sul resto del territorio brindisino. Non possiamo che essere estremamente soddisfatti e speriamo lo siano anche gli utenti di Torre Guaceto perché i fondi che abbiamo utilizzato per finanziare il corso GEV sono parte dei proventi delle attività estive 2023, gestione area parcheggio e lido della riserva”.

I pubblici ufficiali GEV, 43 in tutto e provenienti da svariati comuni della provincia di Brindisi, avranno funzioni di polizia amministrativa. Potranno accertare e sanzionare abusi di loro diretta competenza. Svolgeranno il loro servizio in forma del tutto gratuita.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO