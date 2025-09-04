Parte un nuovo progetto di vela accessibile promosso dall’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, realizzato in collaborazione con la Sezione Territoriale di Brindisi dell’UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il supporto formativo di IRIFORM Brindisi.

Il progetto si avvale del sostegno logistico del Marina di Brindisi, partner di GV3 e luogo privilegiato per le attività in mare. Le lezioni si terranno infatti presso la Base Nautica GV3, all’interno del Marina, in Via Dardarelli 2.

Da Martedì 9 settembre, quattro giovani non vedenti e ipovedenti avranno l’opportunità di avvicinarsi alla vela attraverso un corso strutturato della durata complessiva di 20 ore, che combina momenti di formazione teorica a prove pratiche in acqua, a bordo delle imbarcazioni Hansa 303, appositamente progettate per la vela paralimpica.

L’obiettivo del percorso è far conoscere la vela con un approccio graduale e accessibile, promuovendo l’autonomia personale, la fiducia in sé stessi e le capacità relazionali. Il corso fornirà inoltre le nozioni di base sulla terminologia nautica, le norme di sicurezza e le tecniche fondamentali per condurre un’imbarcazione.

Le attività saranno guidate da un istruttore federale specializzato nel settore paralimpico e supportate dai volontari esperti di GV3 e Lega Navale sezione di Brindisi, che accompagneranno i partecipanti in tutte le fasi del corso.

Il corso prevede lezioni teoriche semplificate, simulazioni a terra e a bordo, seguite da uscite in mare. Le attività si svolgeranno principalmente nei giorni di martedì e sabato in orario pomeridiano, con un calendario flessibile che terrà conto delle condizioni meteo.

Questa iniziativa rappresenta per i giovani un’occasione importante di crescita, confronto e scoperta, permettendo loro di vivere il mare come spazio di libertà, indipendenza e nuove possibilità.

In parallelo, sabato 6 settembre, sempre presso la Base Nautica GV3, riprenderanno gli allenamenti della Para Sailing Brindisi, il gruppo sportivo nato dalla collaborazione tra GV3 e la Lega Navale – Sezione di Brindisi. Il gruppo riunisce velisti con diverse caratteristiche, impegnati nella pratica della vela sia a livello ricreativo che agonistico.

GV3 rinnova il proprio impegno nel rendere il mare e lo sport velico realmente accessibili a tutti e ringrazia tutti i volontari e partner coinvolti, in particolare il Marina di Brindisi, per il prezioso contributo alla realizzazione di questo progetto.