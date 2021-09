Happy Casa Brindisi comunica con soddisfazione di aver sottoscritto il rinnovo e rilancio di partnership con l’azienda agricola F.lli Lapietra, Silver Sponsor per la stagione 2021/22.

I titolari Vincenzo e Pasquale Lapietra, dopo l’ingresso in corso nella famiglia biancoazzurra nell’ultima stagione, hanno deciso di sposare il progetto sportivo NBB con ancor più entusiasmo e passione.

“Il basket ci ha stregato e rapito letteralmente tanto è vero che dopo l’esperienza dello scorso anno abbiamo deciso di continuare a sposare il progetto NBB – queste le dichiarazioni dei fratelli La Pietra – inoltre abbiamo deciso di dare il naming alla squadra del nostro paese di origine, la Action Now Monopoli che milita nel campionato di serie B. Con il direttore Fanigliulo si è istaurata una profonda amicizia e stima reciproche e siamo davvero onorati con la nostra azienda di essere al vostro fianco anche in questa stagione 2021-22 , con la speranza che possa essere ricca di successi e soddisfazioni“.

Situata a Monopoli a pochi chilometri dal mar Adriatico, l’azienda è immersa nel panorama suggestivo delle bianche masserie e degli ulivi secolari pugliesi ed è leader nel settore per la produzione di diverse tipologie di pomodori e cetrioli di altissima qualità. L’innovazione e l’uso delle più moderne tecniche di automazione delle fasi di coltivazione e produzione sono uno dei punti fondamentali del successo aziendale unite ad una forte attenzione nella gestione dei processi.

L’Azienda dei F.lì Lapietra è costituita da serre altamente tecnologiche, che attraverso la connessione ad opportuni sensori, permettono la regolazione del micro-clima interno alle serre stesse, ottimizzandolo a seconda delle esigenze delle piante la preservazione delle risorse naturali e alla distribuzione di un prodotto che sia sostenibile sul piano ambientale.

Lapietra & Happy Casa Brindisi: un legame virtuoso destinato a proseguire! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi