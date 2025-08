Hiroshima Day – Brindisi, con Gaza nel cuore – Tre giorni di memoria, dialogo e cinema per non dimenticare

Brindisi, 6-7-8 agosto 2025

Ex Convento di Santa Chiara – via Santa Chiara 2, Brindisi (nei pressi del Duomo)

In occasione dell’80° anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki, la città di Brindisi ospita dal 6 all’8 agosto 2025 l’iniziativa “Hiroshima Day – con Gaza nel cuore”, una tre giorni di eventi, mostre e proiezioni, per ricordare una delle più gravi tragedie della storia e riflettere sui nuovi scenari globali segnati da guerra, distruzione e crisi umanitaria.

L’iniziativa si svolgerà presso l’ex Convento di Santa Chiara, nel cuore del centro storico brindisino, e nasce dalla volontà di riportare l’attenzione pubblica sulla minaccia nucleare, sulle conseguenze delle guerre moderne e su quanto sta avvenendo oggi nella Striscia di Gaza, con un parallelo drammatico con quanto accadde a Hiroshima 80 anni fa.

Programma – 6 agosto 2025

Ore 18:30 – Inaugurazione della mostra documentaria:

“Cronaca di un bombardamento atomico – Hiroshima e Nagasaki”, con dibattito e introduzione al tema (ingresso libero).

Ore 21:00 – Proiezione del film “Oppenheimer” all’interno della rassegna CineCortile, nel cortile dell’ex Convento di Santa Chiara

(ingresso con contributo di €3,00).

Durante la serata sarà possibile mangiare una pizza grazie alla collaborazione con La Locanda del Porto e contribuire alla raccolta fondi per la ricostruzione di un ospedale a Gaza, anche grazie alla distribuzione della GazaCola.

Inoltre, verrà donata alla Biblioteca del Vicolo una copia del libro Oppenheimer come contributo simbolico alla memoria e alla riflessione collettiva.

Mostra attiva anche il 7 e 8 agosto

La mostra documentaria resterà visitabile anche nei giorni 7 e 8 agosto:

8:30–12:00 e 16:00–19:00 (ingresso libero).

Sarà presente personale qualificato per visite guidate e approfondimenti.

Un invito alla coscienza collettiva

Oggi, più che mai, ricordare Hiroshima significa parlare anche di Gaza.

Le immagini dei corpi ustionati, dei sopravvissuti in stato di shock, delle città rase al suolo dal bombardamento atomico nel 1945 si intrecciano con quelle che ogni giorno arrivano dalla Palestina: tende colpite dai raid, bambini affamati, file per ricevere cibo e acqua interrotte dal fuoco.

Nel nome della memoria, e del dovere morale di restare umani, Brindisi apre un varco di consapevolezza in un’estate ancora segnata da conflitti e ingiustizie.

Per informazioni, contatti e prenotazioni:

Tel./WhatsApp: 380 584 6315 – 0831 156 1076

Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/hiroshima-day-brindisi-con-gaza-nel-cuore-mostra-dibattito-film-tickets-1553925195089?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Evento promosso da:

Archivio Storico Benedetto Petrone APS

Santa Spazio Culturale

YEAHJASI Brindisi APS

—