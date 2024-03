Nella mattinata del 14 marzo, i Carabinieri della Stazione di Oria e del Nucleo Cinofili di Modugno, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato le classi della Scuola Primaria del 2° Istituto Comprensivo Statale “Monaco – Fermi” di Oria. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato 80 giovanissimi studenti e il corpo docenti, è stata fornita una panoramica del servizio d’istituto garantito dalle unità cinofile dei Carabinieri che operano sia in autonomia sia in supporto alle Stazioni Carabinieri e agli altri reparti territoriali dell’Arma, secondo variegate esigenze operative ed anche in caso di operazioni di soccorso alla popolazione, come in occasione di calamità naturali, come alluvioni, frane, valanghe ed eventi sismici.

Nel dettaglio, i Carabinieri Cinofili hanno illustrato la presenza capillare su tutto il territorio nazionale dei reparti specializzati, che consente quindi di intervenire tempestivamente in ogni regione e provincia d’Italia, anche nelle zone montane e, più in generale, in aree particolarmente impervie e quindi difficili da raggiungere. Inoltre, è stata evidenziata la particolarità organizzativa, addestrativa e operativa delle unità cinofile dell’Arma, che sono in grado di operare in diversi settori, ossia nella ricerca e sequestro di sostanze stupefacenti, di armi ed esplosivi, nonché nell’ambito delle ricerche di persone scomparse, sia in caso di eventi di natura ambientale sia in relazione a gravi delitti.

Oltre alle semplici ma chiare spiegazioni teoriche, i Carabinieri cinofili hanno poi eseguito alcune esercitazioni pratiche avvalendosi dell’amico a quattro zampe “Quentin”, specializzato in particolare nel settore antidroga.

La viva e interessata partecipazione dei numerosi alunni ha reso l’incontro particolarmente piacevole e istruttivo; è stato così possibile avvicinare le giovani generazioni alle Istituzioni dello Stato, facendo loro comprendere l’importanza della legalità e della tutela dell’ambiente.

L’incontro fa parte di una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale di Brindisi operare vicino ai giovani, con l’obiettivo di accrescere il senso civico.