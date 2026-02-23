Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” nel comune di Carovigno. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– denunciato un giovane poiché, sorpreso alla guida privo della patente di guida poiché revocata;

– denunciato un uomo poiché, controllato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di una sigaretta artigianale con all’interno sostanza stupefacente di tipo marijuana, ha rifiutato di sottoporsi a specifici accertamenti. Lo stupefacente è stato sequestrato, la patente di guida ritirata per l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa della sospensione ed il veicolo affidato in custodia allo stesso;

– segnalato all’Autorità Amministrativa cinque persone per possesso di stupefacente per uso personale:

§ due uomini che, a bordo delle rispettive autovetture, sono stati trovati in possesso di un quantitativo di stupefacente per uso personale,

§ tre giovani che, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di un quantitativo di stupefacente per uso personale.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente, nel corso delle attività:

– sono stati controllati 16 veicoli, identificate 34 persone, elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate 3 patente di guida;

– sono stati controllati 2 esercizi pubblici;

– sono state eseguite 9 perquisizioni;

– sono state controllate 14 persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.