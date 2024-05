La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno sventato il furto di un veicolo e arrestato in flagranza di reato un 30enne di Cerignola (FG) per tentato furto aggravato in concorso.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari sono intervenuti in una zona del centro abitato ove hanno notato la presenza di un uomo, posizionato vicino alla portiera di una Volkswagen Tiguan parcheggiata in strada che stava per essere asportata. L’uomo, notata la loro presenza, si allontanava repentinamente dal luogo del fatto, dandosi alla fuga.

Nella circostanza, i militari individuavano di fronte al predetto veicolo un altro uomo che, alla vista degli operanti, tentava di nascondersi all’interno del veicolo; la successiva ispezione ha permesso di identificare l’individuo che, per eludere il controllo, si era nascosto tra i sedili.

Il pronto intervento del personale operante e il successivo sopralluogo ha consentito di evitare il furto del veicolo e di rinvenire una centralina decodificata per autovetture, verosimilmente da utilizzare per avviare il veicolo da asportare e abbandonata sul posto dai correi per il pronto intervento dei militari.

Sono tuttora in corso le indagini finalizzate all’identificazione dei complici.

L’arresto rientra nell’intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro i delitti predatori, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia e, in particolare nel comune di Fasano che nei giorni scorsi è stato oggetto di una recrudescenza di reati nel territorio.