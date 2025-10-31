Brindisi torna ad essere crocevia di popoli, culture e passioni sportive. Alla vigilia del Circuito Europeo Under 23 e della Coppa del Mediterraneo, in programma l’8 e 9 novembre 2025, ecco il video ufficiale della manifestazione: “I Popoli si incontrano nello Sport”, un articolato lavoro del gruppo comunicazione con Mimmo Greco autore di uno spot originale e di altissimo livello. Un lavoro che va oltre la semplice promozione, per diventare un messaggio di valore universale.

In un mondo attraversato da nuovi confini e vecchie guerre, la scherma è linguaggio di incontro, dialogo e conoscenza reciproca. È la rappresentazione di uno sport che unisce invece di dividere, che trasforma la sfida in rispetto, il confronto in crescita, il duello in scambio umano.

Protagonista del video è un viaggiatore del tempo, figura simbolica che attraversa le epoche: da una parte la guerra, dall’altra l’incontro. Il suo sguardo attraversa la storia e ci ricorda che l’essenza dell’uomo può evolversi senza dimenticare da dove viene. Attraverso immagini evocative e un linguaggio cinematografico potente, “I Popoli si incontrano nello Sport” restituisce a Brindisi il ruolo che la storia le ha assegnato: porta del Mediterraneo, luogo dove passato e presente si fondono nello spirito universale dello sport e della pace.

Questo video è un omaggio alla scherma, al Mediterraneo e al potere dell’incontro tra i popoli.

Un invito a vivere la manifestazione non solo come evento agonistico, ma come esperienza culturale e umana, capace di raccontare – oggi più che mai – che nello sport ciò che ci divide può diventare ciò che ci unisce.

Ci vediamo l’8 e 9 novembre a Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi ed al Palasport Elio Pentassuglia. Evento gratuito.

VIDEO SPOT: