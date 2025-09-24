Il recente atto incendiario verificatosi ai danni dell’auto del primo cittadino di Oria, Cosimo Ferretti, è stato esaminato nel corso di un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Brindisi, presieduto dal Prefetto Luigi Carnevale.

Alla riunione hanno preso parte il Procuratore reggente di Brindisi Dott. Antonio Negro, il Sindaco di Oria, il Questore e i vertici provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il clima della riunione ha beneficiato del brillante risultato investigativo rappresentato dalla identificazione del presunto autore dell’atto intimidatorio. Pur nella consapevolezza della necessità di approfondire gli accertamenti sul movente e sugli eventuali mandanti. Al momento si può escludere la matrice mafiosa.

Il Sindaco è stato rassicurato sulle iniziative messe in campo già subito dopo il grave atto intimidatorio, con una pronta intensificazione dei servizi di controllo congiunto, così da garantire una presenza rafforzata e rassicurante delle Forze di Polizia sul territorio comunale.

Al termine dei lavori, il Prefetto, a nome di tutti i rappresentanti presenti, ha rinnovato la più profonda solidarietà e vicinanza istituzionale e umana al Sindaco, alla sua famiglia e alla cittadinanza tutta, ribadendo che la risposta delle Istituzioni sarà unitaria, ferma e corale e che lo Stato non arretrerà di fronte a simili vili atti di violenza ed intimidazione.

Il Sindaco, ha ringraziato le Autorità competenti e le Forze dell’Ordine per l’attività sinora svolta e la importante vicinanza dimostrata, nella certezza che il patto di legalità e democrazia stretto con la comunità di Oria ne uscirà rafforzato.