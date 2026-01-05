Ha preso ufficialmente avvio l’iter per l’affidamento del nuovo servizio unitario di igiene urbana dell’Ambito di Raccolta Ottimale BR/3, che coinvolge i Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Cisternino e San Vito dei Normanni. Il Comune di Fasano, in qualità di capofila e stazione appaltante, ha pubblicato la procedura di gara ad evidenza pubblica che disciplinerà la gestione del servizio per i prossimi anni, per un valore complessivo del quadro economico di circa 199,5 milioni di euro.

L’obiettivo dell’operazione è superare la frammentazione dei servizi locali e costruire un sistema integrato, moderno ed efficiente, capace di garantire standard qualitativi più elevati, ottimizzazione dei costi e un deciso rafforzamento delle politiche ambientali. Il nuovo affidamento, della durata di 8 anni più un’eventuale proroga di 1 anno, consentirà il completo ammodernamento del parco mezzi, l’introduzione di sistemi di raccolta tecnologicamente avanzati e il miglioramento complessivo del servizio su tutto il territorio dell’Ambito.

“Questo passaggio rappresenta una svolta concreta per la qualità dei servizi e per la tutela del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes – perché mette al centro una visione moderna della gestione dei rifiuti, fondata su efficienza, sostenibilità ambientale ed economia circolare.”

Il nuovo modello gestionale punta infatti ad incrementare in modo significativo la raccolta differenziata, superando i target europei e nazionali di riciclo, promuovendo sostenibilità, green jobs e un utilizzo più consapevole delle risorse pubbliche. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando il miglior rapporto tra qualità tecnica e prezzo, e sarà interamente gestita tramite la piattaforma regionale EmPulia, garantendo piena trasparenza e digitalizzazione delle procedure.