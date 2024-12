l Brindisi FC si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione: la partita contro il Manfredonia Calcio, in programma domenica prossima alle ore 16.00 allo stadio comunale “Franco Fanuzzi”.

Per accendere il “Fanuzzi” di festa e avvicinare i più giovani ai colori biancazzurri, la società ha deciso di aprire le porte della gradinata ai ragazzi fino ai 17 anni, offrendo loro l’ingresso gratuito. Un invito a vivere il calcio dal vivo, a sostenere la squadra del cuore e a creare insieme un clima di festa, appartenenza e partecipazione.

Come partecipare

▪ L’ingresso gratuito è riservato ai ragazzi fino a 17 anni nel settore gradinata.

▪ I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. Ogni adulto può accompagnare fino a due minori.

▪ I biglietti gratuiti potranno essere ritirati solo nelle giornate dei prossimi venerdì (ore 10.00-12.30 e 16.00-19.30) e sabato (ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00) presso i botteghini dello stadio “Fanuzzi”, lato tribuna centrale.

Un’occasione per stare insieme e sostenere il Brindisi

L’iniziativa punta a coinvolgere i giovani sostenitori per assicurare alla squadra un supporto compatto in questa fase delicata della stagione. È un’opportunità per far conoscere ai ragazzi la passione per i colori biancazzurri e l’orgoglio per la storica maglia con la V in una giornata che conta davvero tanto.

Con viva preghiera di pubblicazione.

Grazie e buon lavoro.

Ufficio stampa Brindisi FC