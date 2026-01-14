Giovedì 15 gennaio, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), si terrà il finissage mostra “The Human Encounter”, personale del fotografo brindisino Carlo Marrazza, che proporrà un tour guidato, per un ultimo sguardo ravvicinato all’umanità ritratta nelle sue fotografie.

L’esposizione, inaugurata nelle scorse settimane, ha proposto un percorso visivo dedicato all’incontro umano come esperienza autentica e trasformativa. Attraverso ritratti realizzati in contesti e tempi differenti, Marrazza ha costruito una narrazione che mette al centro la relazione: lo scambio silenzioso tra fotografo e soggetto, la verità di un istante, la profondità di uno sguardo.

The Human Encounter parla di presenza, attenzione e reciprocità. Racconta ciò che accade quando ci si avvicina lentamente, con rispetto, lasciando che un volto sconosciuto diventi, per un istante, un volto condiviso. In tal senso le immagini, presenti in House of Lucie Ostuni, hanno invitato i visitatori a rallentare, a sostare, a lasciarsi interrogare. Ogni fotografia è un varco attraverso cui osservare l’altro e riconoscere, in filigrana, qualcosa di sé.

“Siamo davvero entusiasti di aver avuto nella nostra galleria un fotografo locale capace di farsi apprezzare a livello internazionale per la sua capacità di raccontare in modo autentico la realtà – ha commentato Leonardo Petrarolo direttore della galleria ostunese -. La mostra ha offerto un’esperienza immersiva che ha superato il semplice atto del guardare, trasformandosi in un esercizio di empatia e presenza”.

La ricerca di Carlo Marrazza, presente in occasione dell’inaugurazione, si colloca tra reportage e fine art, con una sensibilità capace di trasformare ogni immagine in un frammento di storia. Si concentra sulle persone e sulle comunità, con un approccio che va oltre la semplice estetica. Nei suoi ritratti emerge la volontà di restituire dignità ai soggetti, cogliendo emozioni e storie celate dietro i volti. Predilige il bianco e nero per accentuare la dimensione narrativa, ma ricorre al colore quando diventa parte integrante del racconto.

House of Lucie Ostuni – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)

Info: 3513463642

Apertura: 18.30