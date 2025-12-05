Il Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. L’Alto Ufficiale, dopo essere stato accolto dal Colonnello Leonardo Acquaro, Comandante Provinciale, ha incontrato tutti gli Ufficiali della sede, il Comandante del Reparto Operativo, i Comandanti delle Compagnie territoriali, dei Nuclei Operativi e Radiomobili, del Gruppo Carabinieri Forestale, delle Stazioni e dei reparti speciali insistenti nella provincia e le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali.

Il Generale Mannucci Benincasa, durante l’incontro, ha manifestato il suo vivo apprezzamento per l’efficace e costante impegno profuso dal personale dell’Arma sul territorio. Ha evidenziato come l’operato dei Reparti sia caratterizzato da elevata professionalità, encomiabile dedizione al servizio e incrollabile senso del dovere.

L’Alto Ufficiale ha altresì posto l’accento sulla centralità del rapporto di prossimità con i cittadini, fondato sull’ascolto attivo, sulla piena disponibilità e sulla risposta operativa celere. Tale approccio è ritenuto essenziale per preservare il clima di fiducia che storicamente lega l’Arma dei Carabinieri alla comunità. Un elemento di particolare rilievo è stato attribuito allo spirito di corpo, inteso quale cruciale fattore di coesione, identità professionale e mutuo sostegno, anche nei contesti operativi più gravosi. Ha onorato la figura del Maresciallo Carlo Legrottaglie, evidenziando il suo sacrificio eroico, la sua abnegazione e il profondo senso del dovere: la sua memoria resta un faro di integrità e coraggio, testimonianza immortale del servizio reso alla comunità e allo Stato.

Il Generale ha poi colto l’occasione per esprimere il vivo plauso per specifiche operazioni condotte, in particolare:

– ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi per la brillante attività d’indagine che ha portato all’arresto nella Città Metropolitana di Milano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un quarantottenne (o 48enne), gravemente indiziato di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, ricettazione e furto aggravato. L’attività investigativa, avviata nell’immediatezza dei fatti e supportata da attività tecniche e riscontri probatori, ha permesso di individuare il presunto autore della violenta rapina perpetrata in data 12 luglio 2025 a San Pietro Vernotico (BR), in Via Rossini, e di ricostruire le fasi preparatorie e il procacciamento del mezzo utilizzato per la fuga. L’assalto era stato compiuto in danno del personale dell’Istituto di Vigilanza “Battistolli S.p.A.”, che aveva appena prelevato oltre 37.000 euro in contanti dal locale supermercato “MD”;

– ai militari della Stazione di Carovigno per la tempestiva indagine che ha portato all’arresto in flagranza di una coppia per il reato di truffa aggravata in concorso commessa nel pomeriggio del 7 ottobre nei confronti di due coniugi del luogo con la tecnica del “finto Maresciallo dei Carabinieri”. Nella circostanza, decisiva si è rivelata la prontezza d’intervento dei Carabinieri i quali, avviando tempestivamente le indagini, sono riusciti a identificare i truffatori in pochissime ore. Determinanti sono state anche la dettagliata denuncia delle vittime e le dichiarazioni di un Maresciallo dei Carabinieri in congedo che si trovava a transitare nei pressi dell’abitazione e di altri testimoni, nonché l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. I due indagati furono intercettati e bloccati durante la fuga.

La visita si è conclusa con l’espressione degli auguri per le prossime festività natalizie rivolti dal Generale ai presenti e ai loro nuclei familiari, con l’invito a estendere il saluto a tutto il personale della provincia.