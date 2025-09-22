September 23, 2025
Il Comune di Brindisi, proseguendo nell’attuazione del piano assunzionale 2024 e dando seguito alle indicazioni delle modalità di reclutamento del personale, ha indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di funzionario Avvocato a tempo pieno e indeterminato. L’apertura delle candidature sul portale inpa.gov.it è avvenuta il 19 settembre scorso e il termine per la presentazione delle candidature è fissato per le 23:59 del prossimo 4 ottobre 2025. Nell’articolato del bando si legge fra l’altro che qualora dovessero pervenire più di 30 candidature è prevista una preselezione, mentre le prove di concorso sono due: una scritta ed una orale.
