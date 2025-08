Il partito democratico presenterà nella seduta del Consiglio Comunale di domani Venerdì 1 Agosto alle ore 16.00 una mozione per l’adesione del Comune di Mesagne al progetto europeo “Safe Place for Women”, volto a creare una rete di supporto, sensibilizzazione e luoghi pubblici riconoscibili, in cui le donne vittime di violenza o molestie possano trovare rifugio e sostegno immediato.

La proposta nasce dall’urgenza, sempre più evidente, di rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione contro la violenza di genere, e si inserisce in un contesto nazionale in cui i dati sui femminicidi e sulle aggressioni continuano a destare forte preoccupazione.

«Si tratta di un atto concreto di responsabilità istituzionale e umana – dichiara la consigliera del Partito democratico Francesca Faggiano – che va oltre ogni appartenenza politica. Ogni donna ha il diritto di sentirsi al sicuro, ovunque. Questo progetto rappresenta un tassello importante nella costruzione di una città più giusta, attenta e inclusiva.»

L’iniziativa mira anche a sensibilizzare la cittadinanza, coinvolgendo le realtà locali, gli esercizi commerciali e le associazioni, in un’azione corale contro ogni forma di violenza, in particolare quella di matrice patriarcale.

L’approvazione della mozione rappresenterebbe un passo simbolico e operativo nella direzione della tutela dei diritti fondamentali e del benessere collettivo.