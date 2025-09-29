Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in 1^ convocazione con 10 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

In apertura dei lavori, su proposta della consigliera Rosalia Fumarola, il Consiglio provinciale ha osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del conflitto a Gaza.

Si ricorda che la riunione è stata ripresa e trasmessa in diretta streaming: sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it è già disponibile la registrazione integrale.