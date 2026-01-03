Domenica 4 e lunedì 5 gennaio Brindisi ospita “Il Conviviale – Festival dell’Enogastronomia”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi, inserita in “Brindisi a Natale 2025”, il cartellone di appuntamenti culturali e di spettacolo curato dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

L’evento enogastronomico si svolgerà in uno dei tratti più caratteristici della nostra città, ovvero l’area compresa tra piazza Duomo, via Colonne, via Scolmafora e la Scalinata Virgilio, che diventerà un unico grande spazio espositivo per le migliori aziende del comparto enogastronomico del nostro territorio.

Non solo enogastronomia: grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione “Le Colonne”, sarà possibile partecipare a visite guidate presso il Museo archeologico “Francesco Ribezzo” (aperto domenica sino alle ore 19) e la Collezione Archeologica Faldetta. Domenica alle ore 19 è prevista la presentazione del libro “Da quando ti ho trovato”, edizione Piemme, una storia d’amore, fede e amicizia scritta da Don Cosimo Schena e Tempesta, la cagnolina trovatella divenuta inseparabile con il “Don” più social d’Italia.

Ci sarà spazio, inoltre, per un programma di spettacoli musicali che coinvolgeranno gli allievi della scuola musicale Futuro Musica e Mamadema, in prima serata, mentre a seguire le band più conosciute: domenica arrivano gli “Scomoda-Mente”, tribute band dei Negramaro, mentre lunedì sarà la volta di “Logico 2.0”, Cesare Cremonini Tribute Show e, sul palchetto allestito in piazza Duomo, il format “Senza Lenti – Canzoni accelerate” del duo Miope & Diego Fischetto.

L’accesso all’intera area sarà ovviamente libero e consentirà a tutti i partecipanti di prendere parte al percorso di degustazione che includerà sacca e calice per gli assaggi di vino o birre artigianali. L’evento vede la compartecipazione di alcune associazioni brindisine: oltre alle già citate “Le Colonne” e “Futuro Musica”, porteranno il proprio contributo BrindiAmo, la Biblioteca del Vicolo, Yeahjasi Santa spazio culturale, il Museo archeologico “Francesco Ribezzo” e l’associazione “Batti un Colpo” che promuove una città cardioprotetta con una serie di defibrillatori sparsi nella nostra città.