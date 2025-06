Il Circolo Tennis Brindisi si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi del tennis giovanile europeo. Dal 9 al 15 giugno 2025, i campi del CT Brindisi faranno da teatro al Torneo Under 14 del Circuito Tennis Europe, competizione che vedrà sfidarsi alcuni tra i migliori talenti europei nelle categorie maschile e femminile.

L’evento rappresenta un’occasione straordinaria per la città di Brindisi e per tutto il movimento tennistico pugliese, che avrà l’opportunità di ospitare una tappa di uno dei circuiti più importanti per lo sviluppo dei futuri campioni del tennis mondiale.

UN TRAMPOLINO PER I FUTURI CAMPIONI

Il Tennis Europe Junior Tour, creato nel 1990, è da oltre tre decenni la piattaforma di riferimento per il lancio delle carriere tennistiche più brillanti. Tra i campioni che hanno mosso i primi passi proprio in questo circuito figurano nomi di assoluto prestigio del tennis mondiale contemporaneo: Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Holger Rune, Elena Rybakina, Stefanos Tsitsipas, Emma Raducanu e Daniil Medvedev.

Il circuito, articolato in tre categorie d’età (16 anni e Under, 14 anni e Under, 12 anni e Under), ha registrato nel 2023 numeri straordinari con tornei individuali organizzati in quasi tutte le 48 nazioni membri attive di Tennis Europe e la partecipazione di oltre 12.000 giovani atleti.

UNA COMPETIZIONE DI ALTO LIVELLO

Il Tennis Europe Junior Tour rappresenta una vera e propria prova generale per la vita nel circuito professionistico. Il sistema prevede una classifica settimanale cumulativa, l’assegnazione di premi come “Giocatore dell’Anno” (tra i precedenti vincitori figurano leggende come Rafael Nadal, Grigor Dimitrov e Kim Clijsters) e culmina con un torneo Masters di fine stagione riservato ai primi otto classificati di ogni categoria.

L’ORGOGLIO DEL CT BRINDISI

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo prestigioso torneo internazionale”, dichiara il Presidente del Circolo Tennis Brindisi, dott. Angelo Argentieri. “È un riconoscimento importante per la qualità delle nostre strutture e per l’impegno che da sempre dedichiamo alla promozione del tennis giovanile. Vedere sui nostri campi i futuri protagonisti del tennis mondiale è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un’opportunità unica per i nostri giovani atleti di confrontarsi con i migliori talenti europei.”

Il torneo si svolgerà presso gli impianti del Circolo Tennis Brindisi con ingresso libero per tutti gli appassionati che vorranno assistere alle gare e sostenere i giovani campioni in erba.