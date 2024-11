Giovedì 14 novembre, alle ore 15.30, presso la Sala consiliare del Comune di Cisternino, in Via Principe Amedeo n.72, si terrà il terzo appuntamento per la presentazione della nuova piattaforma tecnologica “APPosto”, applicazione dedicata ai locali commerciali esistenti nella zona del DUC Valle d’Itria, distretto diffuso del commercio che abbraccia i tre comuni di Ceglie Messapica, San Michele Salentino e Cisternino.

L’evento, a cura del CAT Confesercenti Brindisi, in collaborazione con le Amministrazioni di Ceglie Messapica, Cisternino e San Michele Salentino, si propone di entrare nella fase di promozione dell’APP, dopo aver completato la parte tecnologica del progetto, al fine di raccogliere le adesioni degli operatori commerciali dei territori interessati.

APPosto nasce come “piattaforma tecnologica per la gestione integrata delle informazioni e dei servizi comuni fra gli operatori del DUC”, valorizzando in particolare gli aspetti legati ai nuovi servizi digitali, attualmente indispensabili per la gestione delle attività commerciali dei centri urbani, in un contesto di forte sviluppo turistico ed in una prospettiva sempre più coerente con le esigenze dei consumatori.

La web/app realizzata per il DUC Valle D’Itria si pone l’obiettivo sostanziale di potenziare, mediante servizi digitali integrati, l’interazione degli esercenti con gli utenti (turisti/residenti). Nel dettaglio la piattaforma include tutti i servizi digitali messi a disposizione del DUC e delle imprese del territorio che hanno aderito, un’App per smartphone (iOS e Android) rivolta ai consumatori (cittadini e turisti), attraverso la quale verranno erogati, in modalità mobile, i servizi configurati, un portale web dove gli operatori dei DUC potranno configurare e personalizzare le proprie proposte commerciali. I vantaggi di tale novità tecnologica consistono in una maggiore visibilità degli asset turistici, nell’incremento del valore di immagine dei tre Comuni e della loro offerta economica, maggiore competitività sul mercato turistico.

La nuova App include:

–vetrina per gli operatori per dare visibilità alle differenti tipologie di attività economiche presenti nelle aree del Distretto (Ristoranti – Servizi – Abbigliamento);

–store locator che permette la ricerca e la visualizzazione su mappa degli esercizi commerciali del Distretto;

–servizio di prenotazione – che consente la prenotazione on line di tavoli e appuntamenti e/o servizi in modalità on demand, tramite web ed App per smartphone (iOs e Android).

Questa APP rappresenta un nuovo modo, moderno, semplice e funzionale, per migliorare e qualificare il rapporto tra gestori di attività e utenti, oltre che contribuire ad un rilancio dell’intero comparto del commercio.

Per aderire, si può compilare il modulo da scaricare sul sito del DUC Valle d’Itria o del Comune di Cisternino e inviarlo all’indirizzo email: ducvalleditria@gmail.com, oppure telefonare presso gli uffici del CAT Confesercenti (tel. 0831/523190) e fissare un appuntamento per firmare il modulo di adesione in presenza; si dovrà poi attendere di ricevere le credenziali per l’accesso alla dashboard operatori con cui si potrà personalizzare la pagina della propria attività e gestire il servizio di prenotazione.