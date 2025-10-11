Il Lions Club Fasano per il 19 ottobre 2025 promuove un divertente torneo di burraco a scopo benefico. L’iniziativa si terrà nel salone della “Società operaia di mutuo soccorso”, in Via Pepe n. 15 a Fasano, con iscrizioni dalle ore 16 ed inizio a partire dalle ore 16.30.

Il torneo, giunto alla seconda edizione ed aperto a tutti gli appassionati di questo popolare e coinvolgente gioco di carte a squadre, avrà numerosi premi in palio e si concluderà con un gradevole rinfresco servito a tutti i partecipanti.

Il ricavato del torneo sarà utilizzato per la realizzazione di un ambizioso progetto teso a dotare ben quattro scuole primarie del territorio fasanese di aule multisensoriali per ragazzi affetti da spettro autistico in cui poter vivere una piacevole atmosfera durante la giornata scolastica anche svolgendo attività psicomotorie in piccoli gruppi.

Per partecipare al torneo è necessario prenotarsi contattando la presidente del Lions Club Fasano, Angela Abbracciante (335 6612842) o la socia Rosalba Maggi (320 5722694) che potranno anche offrire ogni utile informazione sull’iniziativa.