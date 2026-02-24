Il giornalista e scrittore Nicola Ingrosso pubblica il suo terzo romanzo “Oltre il Vento”, una storia avvincente che spinge alla riflessione su temi antichi e universali.

Il racconto dello scrittore brindisino accoglie il lettore con una domanda: “E’ possibile amare contemporaneamente due persone, cioè provare sentimenti profondi e stabili per due persone diverse, con un coinvolgimento emotivo che vada al di là della semplice attrazione?”.

Il racconto è la storia appassionata, raccontata in prima persona, di una donna, brillante astrofisica, che ha vissuto amando fuori dagli schemi, dalle regole e dalle imposizioni sociali. La protagonista del romanzo vive due amori altrettanto reali e intensi.

Il primo consolidato dal matrimonio, l’altro segreto e platonico: “Uno mi ha dato radici. L’altro il vento”, dirà la protagonista.

Una lotta tra ragione e sentimenti dove il cuore prova ad accettare con coraggio “una vita in bilico tra felicità e sofferenza”.

La città di New York con i suoi distretti pieni di atmosfere e luci accoglie la narrazione e la protagonista. “Oltre il Vento” è una rappresentazione di una esperienza umana e di vita urbana.

Il nuovo romanzo di Nicola Ingrosso, incalzante e profondo, racconta l’amore oltre i confini, l’amore per l’amore. Una bellissima storia dentro i sentimenti, nei propri sogni e dentro al cuore.

Venerdi 26 febbraio, lo scrittore Nicola Ingrosso sarà ospite di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza per la presentazione del suo nuovo libro “Oltre il Vento”. Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio.

MARCO GRECO